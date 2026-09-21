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Ukraina

Trump i ushtron presion Zelenskyt në telefonatë para takimit në Nju Jork: «naftë, naftë… naftë» — ndaloni sulmet ndaj rafinerive ruse

Presidenti amerikan Donald Trump i ka kërkuar presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky të ndalojë sulmet e Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës, gjatë një telefonate të zhvilluar para takimit të tyre këtë javë në Nju Jork, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Mesazhi kryesor i Trump-it, sipas një zyrtari të lartë ukrainas për Financial Times, ishte: «naftë, naftë… naftë».

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Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky në Zyrën Ovale, 28 shkurt 2025. Foto: Shtëpia e Bardhë / Wikimedia Commons (domenin publik)

Presidenti amerikan Donald Trump i ka ushtruar presion presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky që të ndalojë sulmet e Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës, para takimit të tyre këtë javë në Nju Jork, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, raporton Financial Times.

Në një bisedë telefonike, mesazhi kryesor i Trump-it, sipas një zyrtari të lartë ukrainas, ishte «naftë, naftë… naftë». Presidenti amerikan i tha Zelenskyt se sulmet e pandërprera ndaj rafinerive — nga Shën Petersburgu deri në Siberi — po rrisin çmimet dhe po thellojnë mungesat globale të energjisë.

Sipas të dhënave, një rafineri ruse është goditur mesatarisht një herë çdo tre ditë gjatë tetë muajve të parë të 2026-s. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë raporton se prodhimi i rafinimit të naftës në Rusi është në nivelin më të ulët në mbi 20 vjet, ndërsa prodhimi i naftës dizel ka rënë me gati 30 për qind vitin e fundit dhe ai i benzinës me 20 për qind.

Telefonata erdhi pak orë pasi dronët ukrainas goditën rafinerinë e vetme të naftës në Moskë, në atë që autoritetet ruse e quajtën sulmin më të madh ndaj qytetit që nga fillimi i luftës në vitin 2022.

Zelensky dhe Trump kanë rënë dakord të takohen në Nju Jork. Lideri ukrainas tha se takimi «mund të ndryshojë shumë», duke sinjalizuar rëndësinë e bisedimeve për të ardhmen e mbështetjes amerikane.

Burimi: The Times

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