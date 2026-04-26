Trump: Irani mund të telefonojë SHBA-në për negociata
Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka deklaruar se Irani mund të kontaktojë drejtpërdrejt me Shtetet e Bashkuara me telefon, nëse dëshiron të negociojë për përfundimin e konfliktit mes dy vendeve.
Në një intervistë, Trump përsëriti arsyet e tij për anulimin e një udhëtimi të planifikuar të të dërguarve të tij, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, drejt Pakistanit për bisedime.
Sipas tij, një fluturim prej 16 deri në 17 orësh për në Islamabad nuk ia vlente në këto rrethana.
“Irani mund të na telefonojë nëse dëshiron të negociojë. Do ta bëjmë me telefon”, u shpreh Trump.
Deklarata vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme mes dy vendeve, ndërsa mbetet e paqartë nëse do të ketë një hap konkret drejt dialogut.
