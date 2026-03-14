Trump kërkon anije luftarake ndërkombëtare për Hormuzin
Trump kërkon anije luftarake nga aleatët për të mbajtur hapur Ngushticën e Hormuzit, një javë pasi u tha britanikëve se nuk i duhej ndihma e tyre
Presidenti amerikan Donald J. Trump ka deklaruar se shumë vende të botës duhet të dërgojnë anije luftarake për të ndihmuar në mbajtjen e hapur të Strait of Hormuz, pas tensioneve të rritura me Iran.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump tha se disa shtete që preken drejtpërdrejt nga përpjekjet e Iranit për të mbyllur këtë korridor strategjik detar duhet të bashkohen me Shtetet e Bashkuara për të garantuar sigurinë e trafikut detar.
“Shumë vende, veçanërisht ato që preken nga përpjekja e Iranit për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit, do të dërgojnë anije luftarake së bashku me Shtetet e Bashkuara për ta mbajtur atë të hapur dhe të sigurt”, shkroi Trump.
Ai shtoi se, sipas vlerësimit të tij, kapacitetet ushtarake të Iranit janë shkatërruar plotësisht, por paralajmëroi se edhe një kundërshtar i dobësuar mund të kryejë akte sabotimi në këtë rrugë ujore, përmes dronëve, minave detare apo raketave me rreze të shkurtër.
Në mesazhin e tij, presidenti amerikan përmendi disa vende që sipas tij duhet të kontribuojnë në operacionin detar, përfshirë Kina, France, Japan, South Korea dhe United Kingdom.
Sipas Trump, këto vende janë ndër më të prekurat nga çdo ndërprerje e trafikut në Ngushticën e Hormuzit, një nga arteriet më të rëndësishme të transportit global të naftës.
Megjithatë, deklarata e tij bie në kontrast me qëndrimin që presidenti amerikan mbajti vetëm një javë më parë, kur i tha publikisht Londrës se Shtetet e Bashkuara nuk kishin nevojë për ndihmën britanike në operacionet ushtarake në rajon.
Kjo kthesë në retorikë ka ngritur pikëpyetje mes analistëve të sigurisë ndërkombëtare, pasi nga njëra anë administrata amerikane thekson epërsinë e saj ushtarake në konflikt, ndërsa nga ana tjetër kërkon përfshirjen e një koalicioni më të gjerë detar për të garantuar lirinë e lundrimit në këtë pikë kyçe të tregtisë botërore.
