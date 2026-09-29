Trump lançon America.gov: portali me Inteligjencë Artificiale që premton ‘një derë të vetme’ për qeverinë federale
Presidenti Donald Trump lançoi të martën portalin America.gov — një platformë me inteligjencë artificiale që synon të bëhet 'dera e vetme' digjitale për të gjithë qeverinë federale amerikane.
Presidenti amerikan Donald Trump lançoi të martën America.gov, një portal të ri të fuqizuar nga inteligjenca artificiale që synon të bëhet “dera e vetme” digjitale për të gjithë qeverinë federale. “Në vend që t’i detyrojmë qytetarët të kërkojnë nëpër labirintin e pafund të dhjetëra mijëra faqeve të tmerrshme qeveritare, tani do të keni një derë të vetme për çdo pyetje”, deklaroi Trump gjatë ceremonisë së lançimit, siç njofton The Wall Street Journal.
Projekti drejtohet nga Joe Gebbia, bashkëthemeluesi i Airbnb dhe kreu i Studios Kombëtare të Dizajnit në Shtëpinë e Bardhë. Sipas planit, qytetarët do të mund të rinovojnë pasaportën, të nisin regjistrimin në Medicare, të rezervojnë një kamping federal apo të kontrollojnë statusin e kredisë studentore federale — të gjitha në një vend, me përgjigje në gjuhë të thjeshtë nga dy agjentë të inteligjencës artificiale, Grok dhe Gemini.
Administratori i Shërbimeve të Përgjithshme, Edward Forst, tha se Versioni 1.0 lançohet të martën, ndërsa integrimi i plotë i disa shërbimeve pritet “brenda pak muajsh”. Përpjekja nuk është e re: çdo administratë amerikane që nga ajo e Clintonit ka tentuar një portal të vetëm federal, ndërsa administrata Obama vlerësonte në vitin 2011 se ekzistonin më shumë se 24,000 domaine qeveritare.
Skepticizmi nuk mungon. Mikey Dickerson, ish-inxhinieri i Google që rregulloi HealthCare.gov, thotë se një dyqan i vërtetë “një ndalesë” do të kërkonte legjislacion të ri, jo vetëm kod: “Shpresoj që dikush ta vërë re nëse premtojnë hënën dhe yjet, por pastaj dalin me të njëjtën gjë gjysmë të prishur që kanë bërë të gjithë më parë”.
Aksionet janë të larta: dështimi i HealthCare.gov në lançim ishte një turp i qëndrueshëm për Obamën, ndërsa zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thonë se America.gov do të jetë një trashëgimi e qëndrueshme e Trumpit. Gebbia iu bashkua administratës përmes Departamentit të Efiçencës Qeveritare të Elon Muskut, ndërsa Studio Kombëtare e Dizajnit lançoi gjithashtu platformën TrumpRx dhe faqen e Trump Gold Card më herët këtë vit.
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