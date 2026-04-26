Trump: Mbreti Charles do të vizitojë SHBA-në pavarësisht sulmit me të shtëna
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, konfirmoi të dielën se Mbreti Britanik, Charles III, do të vazhdojë vizitën e tij të planifikuar në SHBA, pavarësisht
“Mbreti Charles po vjen dhe ai është një djalë i shkëlqyer”, tha Trump në një intervistë, duke shtuar se monarku është “një person fantastik dhe një përfaqësues i jashtëzakonshëm” i vendit të tij.
«Ai po vjen dhe do të kalojmë shumë mirë», tha ai.
Trump gjithashtu i bëri homazh qëndrueshmërisë së mbretit përballë sfidave të tij shëndetësore, duke e lavdëruar atë si “shumë të guximshëm” për vazhdimin e detyrave të tij publike ndërsa luftonte me kancerin.
“Ai ka qenë i mrekullueshëm, në fakt”, tha Trump, duke e përshkruar Charlesin si një mik personal prej shumë kohësh.
Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla janë planifikuar për një vizitë shtetërore në SHBA më 27-30 prill 2026, me ftesë të Trump. Udhëtimi feston 250-vjetorin e pavarësisë amerikane dhe shënon vizitën e parë të tillë të Charles si mbret.
