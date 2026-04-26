☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 26 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▲0%
ARI 4,741 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
₿ CRYPTO
BTC $78,250 ▲ +1.31% ETH $2,367 ▲ +2.54% XRP $1.4315 ▲ +0.85% SOL $86.8700 ▲ +1.47%
26 Apr 2026
Breaking
Menu
Bota

Trump: Mbreti Charles do të vizitojë SHBA-në pavarësisht sulmit me të shtëna

· 2 min lexim

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, konfirmoi të dielën se Mbreti Britanik, Charles III, do të vazhdojë vizitën e tij të planifikuar në SHBA, pavarësisht

“Mbreti Charles po vjen dhe ai është një djalë i shkëlqyer”, tha Trump në një intervistë, duke shtuar se monarku është “një person fantastik dhe një përfaqësues i jashtëzakonshëm” i vendit të tij.

«Ai po vjen dhe do të kalojmë shumë mirë», tha ai.

Trump gjithashtu i bëri homazh qëndrueshmërisë së mbretit përballë sfidave të tij shëndetësore, duke e lavdëruar atë si “shumë të guximshëm” për vazhdimin e detyrave të tij publike ndërsa luftonte me kancerin.

“Ai ka qenë i mrekullueshëm, në fakt”, tha Trump, duke e përshkruar Charlesin si një mik personal prej shumë kohësh.

Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla janë planifikuar për një vizitë shtetërore në SHBA më 27-30 prill 2026, me ftesë të Trump. Udhëtimi feston 250-vjetorin e pavarësisë amerikane dhe shënon vizitën e parë të tillë të Charles si mbret.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

