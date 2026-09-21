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Amerika

Trump pret shiritin e helipadit të ri të Shtëpisë së Bardhë, por asnjë rrjet televiziv nuk e transmeton

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Presidenti Donald Trump inauguroi të hënën helipadin e ri prej graniti në South Lawn të Shtëpisë së Bardhë, por asnjë prej rrjeteve kryesore televizive nuk e transmetoi ceremoninë, teksa përplasja mes administratës dhe mediave thellohet.

Trump preu shiritin kuq-bardhë-blu me një palë gërshërë të arta, i rrethuar nga punëtorët që ndërtuan helipadin, të cilin e quajti “një vepër arti”. Helipadi mban vulën e SHBA-së dhe vlerësohet rreth 6 milionë dollarë.

Asnjë kamera kombëtare nuk e mbuloi ngjarjen — rrjetet televizive pezulluan të hënën pool-in e kamerës së përbashkët, pasi Shtëpia e Bardhë e përjashtoi CNN-në nga pjesëmarrja. Shtëpia e Bardhë e transmetoi ceremoninë vetëm në kanalet e veta sociale, por zhurma e motorit të Marine One-së mbuloi fjalët e Trump-it.

Pas ceremonisë, Trump shtrëngoi duart me punëtorët dhe u nis me helikopterin e ri presidencial Marine One VH-92A Patriot për në Joint Base Andrews, e prej andej me Air Force One për në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Ai pritet të takohet edhe me kryebashkiakun e Nju Jorkut, Zohran Mamdani.

Helipadi u ndërtua për helikopterin e ri, më të rëndë dhe me më shumë nxehtësi, i cili do ta dëmtonte barin e South Lawn-it. Është projekti më i fundit ndërtimor i Trump-it në mandatin e dytë, pas sallës së ballove, harkut dhe planeve për Qendrën Kennedy.

Pezullimi i pool-it ka pasoja të gjera: Reuters dhe C-SPAN mbështeten te pamjet e pool-it. ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media dhe NBC News dhanë një deklaratë të përbashkët se “asnjë administratë nuk duhet të kufizojë një organizatë mediatike sepse kundërshton reportimin e saj”; Shtëpia e Bardhë u përgjigj se “ndryshimet e aksesit nuk janë gjë e re”.

Burimi: New York Post

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