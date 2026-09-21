Trump rikthen bllokadën ndaj Iranit: SHBA “roja e Ngushticës së Hormuzit”, Irani godet objektet ushtarake amerikane në Bahrein e Kuvajt
Presidenti amerikan shpalli se SHBA-ja do të garantojë Hormuzin e hapur "me ose pa Iranin" — duke kërkuar 20% rimbursim mbi çdo ngarkesë. Garda iraniane u kundërpërgjigj me sulme ndaj objektivave amerikane në Bahrein, Kuvajt, Oman dhe Jordani.
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të hënën se Shtetet e Bashkuara po e rikthejnë bllokadën ndaj anijeve iraniane në Gjirin Persik dhe do të sigurojnë që Ngushtica e Hormuzit të qëndrojë e hapur, pas shkëmbimit të ri të sulmeve me raketa dhe dronë mes dy palëve.
“Ngushtica e Hormuzit është e HAPUR dhe do të mbetet e HAPUR, me ose pa Iranin. Po e rikthejmë Bllokadën Iraniane”, shkroi Trump në Truth Social. “SHBA-të do të njihen, që nga kjo pikë e tutje, si ‘ROJA E NGUSHTICËS SË HORMUZIT’, por, si çështje DREJTËSIE, do të rimbursohen me një normë prej 20% për të gjitha ngarkesat e transportuara.”
Përshkallëzimi i ri erdhi pas njoftimit të Iranit gjatë fundjavës se po e mbyllte ngushticën, duke hedhur dyshime të reja mbi mundësinë e një marrëveshjeje të përkohshme për ndalimin e luftës në Lindjen e Mesme dhe duke i ngritur sërish çmimet e naftës. Komanda supreme e përbashkët ushtarake iraniane tha se SHBA-të nuk kanë asnjë rol në përcaktimin e së ardhmes së rrugës ujore dhe deklaroi të hënën se nuk do t’i lejohet të ndërhyjë në menaxhimin e ngushticës.
Garda Revolucionare iraniane tha të hënën se kishte goditur objektet ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt, kishte shkatërruar sistemet e radarit në Oman dhe kishte goditur rezervuarët e karburantit dhe depot e municioneve në bazën ajrore Prince Hassan në Jordani, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane.
Ushtria amerikane tha se të dielën kishte goditur sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore, radarët bregdetarë, kapacitetet e raketave e dronëve dhe anije të vogla, duke përdorur avionë, anije luftarake dhe dronë. Të hënën, SHBA-të sulmuan objektiva ushtarakë në jug të Iranit, përfshirë Qeshmin, Bandar Abbasin dhe Abadanin, sipas agjencisë zyrtare iraniane IRNA. Bahreini tha se mbrojtja e tij ajrore kishte interceptuar disa sulme iraniane me raketa dhe dronë herët të hënën.
Burimi: MarineLink
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