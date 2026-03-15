Trump: SHBA mund të godasë sërish Ishullin Kharg “thjesht për qejf”
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA mund të kryejë sulme të tjera ndaj Ishullit Kharg të Iranit, një nga qendrat kryesore të eksportit të naftës së vendit, ndërsa u bëri thirrje aleatëve ndërkombëtarë të dërgojnë anije luftarake për të siguruar kalimin në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kërcënuar me sulme të tjera ndaj ishullit Kharg të Iranit dhe u ka bërë thirrje aleatëve që të vendosin anije luftarake për të siguruar Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore jetike për furnizimin global me energji, ndërsa Teherani premton të intensifikojë përgjigjen e tij.
Trump i tha rrjetit NBC News të shtunën se sulmet amerikane “e shkatërruan plotësisht” një pjesë të madhe të qendrës së eksportit të naftës dhe paralajmëroi për sulme të tjera ndaj ishullit.
“Mund ta godasim edhe disa herë të tjera, thjesht për qejf,” tha ai.
Këto deklarata do të shënonin një përshkallëzim për Trumpin, i cili më parë kishte thënë se Shtetet e Bashkuara po godisnin vetëm objektiva ushtarake në Kharg.
Terminali kryesor i eksportit të naftës bruto të Iranit ndodhet në Ishullin Kharg.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha se Irani do të përgjigjet ndaj çdo sulmi mbi objektet e tij energjetike.
Araghchi i tha kanalit të lajmeve MS NOW se SHBA e kishte sulmuar Ishullin Kharg nga dy pika në Emiratet e Bashkuara Arabe: Ras Al-Khaimah dhe një vend “shumë afër Dubait”. Ai e quajti këtë “të rrezikshme” dhe tha se Irani “do të përpiqet të jetë i kujdesshëm që të mos godasë asnjë zonë të banuar” atje.
Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM), e cila është përgjegjëse për operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, nuk pranoi të komentojë mbi pretendimin e Araghchit. Ndërkohë, një këshilltar diplomatik i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Anwar Gargash, tha në rrjetet sociale se vendi ka të drejtë të mbrohet, por “vazhdon të prioritizojë arsyen dhe logjikën, duke ushtruar përmbajtje”.
Garda Revolucionare Islamike e Iranit tha të dielën se kishte kryer sulme me raketa dhe dronë ndaj objektivave në Izrael dhe ndaj tre bazave amerikane në rajon, duke i quajtur ato raundin e parë të hakmarrjes për punëtorët e vrarë në zonat industriale të Iranit.
Të shtunën, një sulm me raketë ndaj një zone industriale në qytetin qendror iranian të Isfahanit vrau të paktën 15 persona, ndërsa punëtorët ndodheshin brenda një fabrike, sipas mediave iraniane.
Ndërkohë, aftësia e Teheranit për të ndalur trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit — përmes së cilës kalon rreth një e pesta e ngarkesave globale të naftës — ka shkaktuar ndërprerjen më të madhe ndonjëherë në furnizimin global me naftë, duke tronditur tregjet dhe qeveritë në mbarë botën.
“Vendet e botës që marrin naftë përmes Ngushticës së Hormuzit duhet të kujdesen për atë kalim, dhe ne do të ndihmojmë — shumë!” shkroi Trump në një postim në rrjetet sociale të shtunën.
“SHBA do të koordinohet gjithashtu me ato vende që gjithçka të ecë shpejt, pa probleme dhe mirë.”
Lufta që Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nisën më 28 shkurt ka shkaktuar më shumë se 2,000 viktima, kryesisht në Iran, sipas raporteve nga qeveritë dhe mediat shtetërore.
