Trump sugjeron Venezuelën si shtetin e 51-të të SHBA-së, shkakton reagime dhe tallje

Presidenti amerikan Donald Trump ka ngritur polemika dhe reagime ironike pasi sugjeroi në një postim se Venezuela mund të bëhet shteti i 51-të i Shteteve të Bashkuara.
Deklarata erdhi pasi Venezuela mundi Italinë 4–2 në gjysmëfinalen e World Baseball Classic, duke siguruar një përballje finale me SHBA-në në Miami. Në rrjetin e tij Truth Social, Trump shkroi me tone ironike për “gjëra të mira që po ndodhin” në Venezuelë dhe hodhi idenë e “statehood #51”.
Ky nuk është rasti i parë që Trump hedh ide të tilla, pasi më parë ka përmendur edhe mundësinë që Kanadaja apo Groenlanda të bëhen pjesë e SHBA-së.
Komenti vjen në një moment të tensionuar politik, pas operacionit ushtarak të SHBA-së në janar, gjatë të cilit presidenti venezuelian Nicolás Maduro u kap dhe u dërgua në SHBA, ku përballet me akuza për trafik droge.
Ndërkohë, ndeshja finale mes SHBA-së dhe Venezuelës pritet të zhvillohet në Miami, duke i dhënë përplasjes sportive edhe një simbolikë politike më të thellë.
