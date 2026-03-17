S&P 500 6,741 ▲0.62%
DOW 47,289 ▲0.73%
NASDAQ 22,512 ▲0.61%
NAFTA 94.45 ▲2.15%
ARI 5,020 ▲0.35%
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
BTC $73,683 ▼ -0.76% ETH $2,329 ▲ +1.42% XRP $1.4992 ▲ +0.86% SOL $94.0600 ▼ -0.14%
17 Mar 2026
Trump sugjeron Venezuelën si shtetin e 51-të të SHBA-së, shkakton reagime dhe tallje NBA/ Steve Kerr në histori, 600 fitore në karrierë në sezonin e rregullt Play-off-i i Botërorit 2026/ Trajneri Silvinjo shpall më 21 mars listën e kuqezinjve Champions League/ Flick rrëfen të ardhmen: S'është momenti të flasim për rinovimin e kontratës, Barça skuadra ime e fundit!
Amerika

Trump sugjeron Venezuelën si shtetin e 51-të të SHBA-së, shkakton reagime dhe tallje

Presidenti amerikan Donald Trump ka ngritur polemika dhe reagime ironike pasi sugjeroi në një postim se Venezuela mund të bëhet shteti i 51-të i Shteteve të Bashkuara.

Deklarata erdhi pasi Venezuela mundi Italinë 4–2 në gjysmëfinalen e World Baseball Classic, duke siguruar një përballje finale me SHBA-në në Miami. Në rrjetin e tij Truth Social, Trump shkroi me tone ironike për “gjëra të mira që po ndodhin” në Venezuelë dhe hodhi idenë e “statehood #51”.

Ky nuk është rasti i parë që Trump hedh ide të tilla, pasi më parë ka përmendur edhe mundësinë që Kanadaja apo Groenlanda të bëhen pjesë e SHBA-së.

Komenti vjen në një moment të tensionuar politik, pas operacionit ushtarak të SHBA-së në janar, gjatë të cilit presidenti venezuelian Nicolás Maduro u kap dhe u dërgua në SHBA, ku përballet me akuza për trafik droge.

Ndërkohë, ndeshja finale mes SHBA-së dhe Venezuelës pritet të zhvillohet në Miami, duke i dhënë përplasjes sportive edhe një simbolikë politike më të thellë.

