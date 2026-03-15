Trump thotë se Irani është gati të negociojë një armëpushim, por ai vetë nuk është gati të bëjë një marrëveshje.
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të shtunën se nuk është ende gati të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Iran, pavarësisht se ky vend ka shprehur gatishmëri për negociata, “sepse kushtet nuk janë ende mjaftueshëm të mira”. Ai megjithatë refuzoi të tregojë se cilat janë konkretisht këto kushte.
Në një intervistë telefonike të gjerë, që zgjati pothuajse 30 minuta me NBC News, presidenti tha gjithashtu se po punon me vende të tjera për një plan që synon sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa çmimet globale të naftës janë rritur ndjeshëm. Ai gjithashtu minimizoi shqetësimet e amerikanëve për rritjen e çmimit të karburantit që nga momenti kur SHBA dhe Izrael nisën operacionin e tyre të përbashkët ushtarak dy javë më parë.
Presidenti ngriti edhe dyshime nëse udhëheqësi i ri suprem i Iranit “është madje ende gjallë”.
Trump tha se ishte “i befasuar” që Irani vendosi të sulmonte vende të tjera të Lindjes së Mesme si reagim ndaj operacionit amerikano-izraelit. Ai shtoi se sulmet amerikane ndaj ishullit Ishulli Kharg të shtunën “shkatërruan plotësisht” pjesën më të madhe të ishullit dhe se “mund ta godasim edhe disa herë të tjera, thjesht për qejf”.
Ai gjithashtu kritikoi presidentin e Ukrainë, Volodymyr Zelenskyy, duke thënë se është “shumë më i vështirë për të arritur një marrëveshje” sesa presidenti rus Vladimir Putin në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. Komentet e Trump vijnë pasi disa liderë botërorë kritikuan vendimin e SHBA për të lehtësuar disa sanksione ndaj naftës ruse për të zbutur rritjen e çmimeve globale të energjisë.
Trump: Nuk jam gati për marrëveshje me Iranin
Gjatë telefonatës, Trump tha se nuk është i gatshëm të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Iranin në këtë fazë.
“Irani dëshiron të bëjë një marrëveshje, dhe unë nuk dua ta bëj sepse kushtet nuk janë ende mjaftueshëm të mira”, tha ai, duke shtuar se çdo marrëveshje duhet të ketë kushte “shumë të forta”.
Kur u pyet se cilat do të ishin kushtet e një marrëveshjeje të mundshme për përfundimin e luftës, presidenti u përgjigj: “Nuk dua t’jua them”. Megjithatë ai pranoi se pjesë e saj do të ishte një angazhim i Iranit për të hequr dorë plotësisht nga çdo ambicie bërthamore.
Komentet e Trump erdhën pasi agjencia Reuters raportoi se administrata e tij kishte lënë mënjanë përpjekjet për të avancuar bisedimet për përfundimin e luftës.
Ai gjithashtu dha disa sinjale se si mund të zhvillohet pjesa tjetër e operacionit ushtarak amerikan në Iran. Konflikti nisi muajin e kaluar kur forcat amerikane dhe izraelite ndërmorën sulme të përbashkëta ndaj Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj duke goditur objektiva izraelite dhe amerikane në vende të afërta.
Trembëdhjetë ushtarakë aktivë amerikanë kanë humbur jetën që nga fillimi i konfliktit, përfshirë gjashtë anëtarë të ekuipazhit të një avioni ushtarak furnizimi me karburant që u rrëzua të premten në Irak.
Zyrtarët e administratës Trump kanë dhënë mesazhe të ndryshme gjatë dy javëve të fundit për objektivat e SHBA në Iran dhe për kohëzgjatjen e konfliktit. Vetë Trump ka thënë herë se mund të zgjasë një muaj ose më shumë, e herë të tjera se “jemi shumë përpara afatit” dhe se “praktikisht nuk ka më objektiva për të goditur”.
Të shtunën ai deklaroi se fuqia e vetme që i ka mbetur Iranit është “hedhja e minave ose lëshimi i raketave me rreze të shkurtër”, por shtoi se pasi të përfundojnë operacionet përgjatë bregdetit iranian, edhe kjo aftësi do të zhduket.
“Më së shumti ua kemi shkatërruar raketat, shumicën e dronëve dhe në masë të madhe edhe prodhimin e tyre. Brenda dy ditësh do të jetë plotësisht i shkatërruar”, tha ai.
Sigurimi i Ngushticës së Hormuzit
Trump deklaroi gjithashtu se po kërkon nga “shumë vende që preken nga sjellja agresive e Iranit” të ndihmojnë në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, një korridor detar jetik për transportin e naftës, ndërsa çmimet globale janë rritur për shkak të luftës.
Ndërkohë, udhëheqësit iranianë janë zotuar ta mbajnë të mbyllur këtë ngushticë dhe kanë bërë thirrje për rritje të mëtejshme të çmimeve të naftës.
Presidenti amerikan tha se disa vende kanë pranuar të ndihmojnë në këtë mision, por refuzoi të përmendë emrat e tyre.
“Nuk kanë vetëm pranuar, por mendojnë se është një ide shumë e mirë”, tha ai.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump shkroi se shumë vende – përfshirë Kinë, Francë, Japoni, Kore e Jugut dhe Mbretëria e Bashkuar – mund të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur dhe të sigurt ngushticën.
Trump tha se nuk është ende e qartë nëse Irani ka vendosur mina në këtë korridor detar, por shtoi se SHBA do ta kontrollojë atë intensivisht dhe se vende të tjera pritet t’i bashkohen operacionit.
Presidenti konfirmoi gjithashtu se forcat amerikane kanë goditur Ishullin Kharg, ku ndodhet terminali kryesor i eksportit të naftës së Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA deklaroi se kishte kryer “sulme precize” ndaj 90 objektivave ushtarake duke ruajtur infrastrukturën energjetike. Megjithatë Trump tha më vonë se “e kemi shkatërruar plotësisht Ishullin Kharg”, por shtoi se mund ta godasin sërish.
“E kemi shkatërruar plotësisht. Përveç linjave energjetike, sepse rindërtimi i tyre do të merrte vite”, tha ai.
Dyshime për udhëheqësin e ri të Iranit
Trump ngriti gjithashtu dyshime nëse udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, është gjallë, pasi ai nuk është shfaqur publikisht për të dhënë deklaratën e parë si lider.
Në një deklaratë të shkruar, Khamenei – djali i udhëheqësit të vrarë Ali Khamenei – u zotua të vazhdojë bllokimin e Ngushticës së Hormuzit dhe të sulmojë aleatët amerikanë në rajon.
“Nuk e di nëse është edhe gjallë. Deri tani askush nuk e ka treguar”, tha Trump.
Ai shtoi se nëse është gjallë, “duhet të bëjë diçka shumë të mençur për vendin e tij – të dorëzohet”.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi një ditë më parë se Khamenei i ri ishte “i plagosur dhe ndoshta i shpërfytyruar”.
Trump: Nuk jam i shqetësuar për çmimin e benzinës
Trump hodhi poshtë gjithashtu shqetësimet për rritjen e çmimit të karburantit në SHBA.
Më 1 mars, një ditë pasi SHBA dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit, çmimi mesatar i benzinës në SHBA ishte 2.94 dollarë për gallon. Të shtunën ai arriti në 3.66 dollarë.
“Mendoj se do të bien më poshtë se më parë. Ka shumë naftë dhe gaz në botë. Thjesht janë bllokuar pak për momentin, por shumë shpejt do të zhbllokohen”, tha ai.
Kur u pyet nëse rritja e çmimeve mund të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme në SHBA, Trump u përgjigj: “Nuk jam aspak i shqetësuar”.
“E vetmja gjë që dua është të sigurohem që Irani të mos jetë më kurrë bullizuesi i Lindjes së Mesme”, shtoi ai.
Rusia dhe informacionet për Iranin
I pyetur për vendimin e tij për të lehtësuar përkohësisht disa sanksione ndaj naftës ruse, Trump tha se dëshiron që “bota të ketë naftë”.
Ai shtoi se sanksionet e vendosura ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022 do të rikthehen “sapo të përfundojë kriza”.
Ndërsa për raportet se Rusia mund të jetë duke ndarë informacione me Iranin për vendndodhjen e forcave amerikane, Trump u përgjigj: “Ndoshta po, ndoshta jo”.
Ai shtoi se SHBA gjithashtu po ndan informacione me Ukrainën, ndërsa përpiqet të ndërmjetësojë paqe mes dy vendeve.
Artikulli u publikua fillimisht në faqen e NBC News.
