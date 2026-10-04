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04 Tet 2026
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Ukraina

Türk: Lufta në Ukrainë, “katastrofë e të drejtave të njeriut” — mbi 400 civilë të vrarë apo plagosur çdo javë në 2026

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Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, e quajti luftën në Ukrainë një “katastrofë të të drejtave të njeriut” dhe bëri thirrje për një “kthesë vendimtare” drejt de-përshkallëzimit dhe paqes.

Duke folur para Këshillit të të Drejtave të Njeriut në Gjenevë më 2 tetor, siç njofton UN News, Türk tha se zyra e tij ka verifikuar rreth 15,280 civilë të vrarë apo plagosur në Ukrainë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026 — mesatarisht mbi 400 në javë për 34 javë rresht, 55% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025.

“Pushtimi i plotë i nisur nga Federata Ruse po vret dhe plagos qindra njerëz çdo javë, ndërsa vijat e frontit mezi lëvizin,” tha Türk, duke vënë në dukje se ndërtesa banimi, shkolla, qendra mjekësore, hekurudha dhe dyqane janë goditur në sulmet e fundit. Ai akuzoi forcat ruse për rritjen e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike, supermarketeve, kompanive ushqimore dhe rrjeteve të transportit.

Bombat rrëshqitëse ajrore ruse vranë apo plagosën gati 2,500 civilë në tetë muajt e parë të vitit vetëm në rajonet e Doneckut, Kharkivit, Sumit dhe Zaporizhzhias — 62% më shumë se një vit më parë. “Ukraina është laborator i luftës me dronë,” tha Türk, duke kërkuar veprim urgjent ndërkombëtar ndaj “karnazhit” të shkaktuar nga këto sisteme armësh në mbarë botën.

Raporti i fundit i zyrës së tij gjeti “nivele tronditëse të dhunës seksuale kundër civilëve dhe robërve të luftës”: nga mbi 1,000 raste të dokumentuara, 89% u atribuohen autoriteteve ruse dhe 11% Ukrainës. “Kjo është vetëm një manifestim i tmerrshëm i mizorisë që ka ardhur të përcaktojë këtë luftë. Krahas paqes, duhet të ketë llogaridhënie,” tha Türk.

Komisioneri kërkoi masa për ndërtimin e besimit: marrëveshje për t’i dhënë fund sulmeve ndaj objektivave ekonomike dhe infrastrukturës energjetike, armëpushime lokale përgjatë vijave të frontit, shkëmbim të plotë të robërve të luftës — dhe u bëri thirrje shteteve me ndikim të ndërmarrin “veprim urgjent për të shtyrë paqen e negociuar tani, përpara se kjo tragjedi të bëhet edhe më e keqe.”

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