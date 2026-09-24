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24 Sht 2026
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Sporti

UEFA Nations League/ San Marino-Shqipëri, shiten të gjitha biletat për tifozët shqiptarë

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Janë shitur të gjitha biletat e rezervuara për tifozët shqiptarë për ndeshjen San Marino – Shqipëri, e vlefshme për UEFA Nations League, që do të zhvillohet më 29 shtator, në stadiumin e San Marinos, në orën 20:45.

Sektori i dedikuar për tifozerinë kuqezi në Tribunën SUD, i përcaktuar në platformën e shitjes si “Albania”, tashmë është plotësuar, duke konfirmuar interesin e madh të tifozëve shqiptarë për të ndjekur Kombëtaren edhe në këtë transfertë.

FSHF falënderon tifozët për mbështetjen dhe i fton të gjithë ata që do të jenë në stadium më 29 shtator të krijojnë një atmosferë sa më të bukur dhe të mbështesin Kombëtaren shqiptare në këtë sfidë të Nations League.

Ndërkohë, vijon shitja e biletave për ndeshjen e parë të Kombëtares në Nations League në “Air Albania”, Shqipëri – Bjellorusi.

Të gjithë tifozët e Kombëtares mund t’i blejnë biletat fizikisht pranë stadiumit “Air Albania” ose online në ebileta.al, në këtë link: Kliko këtu për të blerë biletat e Shqipëri – Bjellorusi

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