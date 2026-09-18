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Bota

UKRAINÈ- Zelensky organizon pèr herè tè pare samitin e vendeve té Karpateve(C8)

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samitin e

KIEV, 18 shtator /ATSH -DPA/ – Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky inauguroi të premten, në perëndim të Ukrainës, samitin e parë që mbledh tetë vende të rajonit të Karpateve. Nisma e Kievit synon forcimin e bashkëpunimit ekonomik me vendet fqinje, veçanërisht me ato që janë anëtare të Bashkimit Evropian.

Formati i ri, i pagëzuar “C8”, përfshin Ukrainën, Rumaninë, Serbinë, Poloninë, Sllovakinë, Republikën Çeke, Austrinë dhe Hungarinë.

“Në veri, ne punojmë me vendet baltike dhe nordike. Në jug, bashkëpunojmë në rajonin e Danubit dhe rreth Detit të Zi. Gjithashtu bashkëpunojmë ngushtë me vendet e Ballkanit dhe Evropës Juglindore. Iniciativa e Karpateve i bën Karpatet lidhjen dhe pikën më të fortë të bashkimit mes të gjitha rajoneve fqinje”, deklaroi Zelensky.

Sipas presidentit ukrainas, samiti synon të zgjerojë bashkëpunimin në fushën e sigurisë, energjisë, logjistikës dhe shkëmbimeve ndërkufitare.

Në programin e takimit, i cili zhvillohet deri të shtunën, janë parashikuar takime dypalëshe dhe një forum ekonomik. Në samit marrin pjesë zyrtarë dhe drejtues nga shtatë vendet e ftuara, mes tyre edhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

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