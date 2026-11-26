UniCredit merr miratimin e fundit për Commerzbank, marrëveshja bankare më e madhe në Evropë që nga kriza e 2008-s drejt mbylljes më 7 dhjetor
Banka italiane UniCredit mori të enjten miratimin e fundit rregullator, atë të autoritetit polak KNF, për ofertën e marrjes në kontroll të Commerzbank-ut gjerman dhe kërkoi një mbledhje të jashtëzakonshme për rinovimin e bordit mbikëqyrës. Aksionet e reja pritet të kreditohen deri më 7 dhjetor, ndërsa UniCredit do të mbajë 47.6 për qind të të drejtave të votës.
Banka italiane UniCredit njoftoi të enjten se ka marrë miratimet e fundit që i mungonin nga KNF, autoriteti polak i mbikëqyrjes financiare, për ofertën e saj të marrjes në kontroll të Commerzbank-ut gjerman, siç bëri të ditur vetë UniCredit në njoftimin zyrtar të publikuar në Milano. Me këtë miratim, të gjitha lejet rregullatore të nevojshme janë marrë dhe të gjitha kushtet e ofertës janë përmbushur.
UniCredit, siç raporton edhe Reuters, i ka kërkuar Commerzbank-ut të thërrasë një mbledhje të jashtëzakonshme të aksionarëve për të zgjedhur përfaqësuesit e rinj të aksionarëve në bordin mbikëqyrës. Sipas Commerzbank-ut, banka italiane — që pas mbylljes së ofertës do të mbajë 47.6 për qind të të drejtave të votës — kërkon të zëvendësojë nëntë nga dhjetë përfaqësuesit aktualë të aksionarëve, dhe drejtori i përgjithshëm i UniCredit-it, Andrea Orcel, pritet të bëhet kryetar i bordit mbikëqyrës.
Aksionet e reja të UniCredit-it për aksionarët e Commerzbank-ut që pranuan ofertën do të kreditohen në bankat depozitare jo më vonë se dita e dhjetë e punës pas njoftimit, dhe banka pret që kjo të ndodhë deri më 7 dhjetor. UniCredit tha se qeverisja e re dhe zbatimi i strategjisë së saj për Commerzbank-un priten në tremujorin e parë të vitit 2027.
Marrëveshja, me një vlerë tregu të Commerzbank-ut rreth 37 miliardë euro, renditet si marrëveshja bankare më e madhe në Evropë që nga kriza financiare e viteve 2008–2009. UniCredit filloi të ndërtonte pjesëmarrjen e saj në bankën e dytë më të madhe të listuar të Gjermanisë në shtator 2024 dhe e rriti atë gradualisht deri në pak më pak se 50 për qind, edhe përmes ofertës publike të këtij viti.
Rruga rregullatore zgjati më shumë se dy vjet dhe hasi fillimisht në rezistencën e drejtuesve të Commerzbank-ut dhe të qeverisë gjermane. Banka Qendrore Evropiane e miratoi marrëveshjen në tetor, ndërsa Komisioni Evropian e miratoi javën e kaluar pa kushte, duke vlerësuar se ajo nuk ngre shqetësime për konkurrencën. Javën e kaluar UniCredit arriti edhe një marrëveshje me Berlinin, duke u angazhuar të ruajë selinë dhe listimin e Commerzbank-ut në Frankfurt.
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