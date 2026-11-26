Mickoski pas takimit me liderët evropianë: Presim më shumë fonde për reformat
Kryeministri Hristijan Mickoski pret që paketa e fondeve për Agjendën e Reformave të rritet me 10 për qind krahasuar me shumën aktuale prej 750 milionë eurosh, pas takimit të punës me Antonio Costan, Ursula von der Leyen dhe Marta Kosin.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, pret që paketa e fondeve për Agjendën e Reformave të rritet me 10 për qind krahasuar me shumën aktuale prej 750 milionë eurosh. Siç njofton Alsat, këtë pritje kryeministri e bëri të ditur në një postim në Facebook, pas takimit të punës me liderët evropianë.
Në takim, Mickoski u takua me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe komisioneren evropiane për Zgjerim, Marta Kos. Sipas tij, bisedimet u përqendruan te zgjerimi i Bashkimit Evropian, Plani i Rritjes dhe zbatimi i Agjendës së Reformave.
Gjatë takimit u diskutua edhe për reformat e realizuara deri më tani dhe përfitimet e tyre, si dhe për mundësinë e rritjes së paketës financiare në mbështetje të tyre.
Kryeministri theksoi se Maqedonia e Veriut do të vazhdojë realizimin e projekteve të parapara në Agjendën e Reformave dhe shprehu pritjen që vendi të jetë sërish ndër më të suksesshmit në zbatimin e saj.
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