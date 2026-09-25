URA kërkon rritje të menjëhershme të pensioneve: 65 mijë marrin pensionin minimal, ligji riparaqitet në Kuvend
Lëvizja Qytetare URA, përmes anëtares së Kryesisë Ljiljana Jokić Kapa, kërkoi që pensionet në Mal të Zi të rriten menjëherë, pa pritur harmonizimin e rregullt të prillit 2027. Ndihmën e njëhershme dimërore e quajti të pamjaftueshme dhe njoftoi riparaqitjen e ndryshimeve të ligjit në Kuvend.
Lëvizja Qytetare URA kërkoi sot rritjen e menjëhershme të pensioneve në Mal të Zi, pa pritur harmonizimin e rregullt që ligji e parashikon për prillin e vitit 2027. Kërkesa u artikulua nga anëtarja e Kryesisë, Ljiljana Jokić Kapa, e cila theksoi se rreth 65.000 qytetarë marrin pensionin minimal dhe se shtrenjtimi i ushqimit, barnave dhe nevojave të tjera bazë ua ka zvogëluar prej muajsh fuqinë blerëse.
Sipas Jokić Kapa, URA kishte propozuar që në korrik një rritje të përhershme prej 40 eurosh për të gjitha pensionet. Propozimi dështoi, sepse, siç tha ajo, pushteti u përmbajt në votim. “Po të ishte miratuar ai propozim, pensioni mesatar do ta kishte kaluar tashmë kufirin prej 600 eurosh”, deklaroi ajo, duke kujtuar se sipas të dhënave të Fondit PIO, pensioni mesatar në gusht ishte 561,34 euro.
Ajo theksoi se mjetet për rritjen ishin gjetur në buxhet pa nevojë për huamarrje të re të shtetit dhe se ato do të mjaftonin për pagesë deri në fund të vitit 2026. Ndihmën e njëhershme dimërore për pensionistët ajo e quajti të pamjaftueshme, duke shtuar se pensionistët kanë nevojë për rritje të përhershme dhe të parashikueshme të të ardhurave, jo për masa të përkohshme.
Jokić Kapa njoftoi se URA do t’i riparaqesë së shpejti Kuvendit ndryshimet e ligjit për sigurimin pensional. “URA do t’i riparaqesë Kuvendit ndryshimet e ligjit që pensionet të rriten menjëherë, jo para zgjedhjeve”, tha ajo, duke shtuar se rritja e pensioneve është pjesë e paketës ekonomike të lëvizjes “Bolji standard” (Standard më i mirë). Reagimi i Qeverisë dhe i Fondit PIO lidhur me këtë kërkesë ende nuk dihet.
Burimi: Informacije Crna Gora (RTCG, CdM, Dan, Borba)
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