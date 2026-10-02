Ushtria e Jemenit rrëzon dronët e Huthi-t mbi Aden dhe përshkallëzon sulmet në Sanaa, Saada e Taiz — vritet komandanti i lartë i sigurisë në përplasje
Forcat qeveritare thonë se goditën objektiva me vlerë të lartë në Sanaa dhe 11 objektiva në provincën Saada, ndërsa në Taiz forcat ajrore kryen 20 sulme në tri orë.
Ushtria e Jemenit njoftoi të premten se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi dronët e Huthi-t mbi kryeqytetin e përkohshëm Aden, ndërsa forcat qeveritare goditën pozicionet e grupit në Sanaa, Saada dhe Taiz, siç raporton agjencia Anadolu në përditësimet e drejtpërdrejta të Al Jazeera-s për luftën SHBA–Iran.
Zëdhënësi i ushtrisë, gjeneralmajor Majed al-Nuzaili, tha se dronët u përgjuam para se të arrinin zonat civile. Sipas tij, forcat qeveritare goditën objektiva me vlerë të lartë në Sanaa dhe 11 objektiva në provincën Saada. Në Taiz, forcat ajrore kryen 20 sulme gjatë tri orëve kundër lëvizjeve, luftëtarëve, automjeteve dhe pajisjeve ushtarake të Huthi-t, ndërsa boshti ushtarak i Taizit njoftoi për përplasje të ashpra edhe në frontin verior të qytetit.
Ndërkohë, Ministria e Brendshme e Jemenit njoftoi se gjeneralmajor Mohammed Salem Abdullah al-Khawlani, shef i shtabit të Forcave të Emergjencës, u vra në përplasje me luftëtarët Huthi në frontin Al-Kadaha të provincës jugperëndimore të Taizit. Sipas ministrisë, ai është zyrtari më i lartë i sigurisë i vrarë nga qeveria jemenie që nga nisja e përshkallëzimit ushtarak në korrik, ndërsa luftimet janë intensifikuar në disa fronte të Taizit, përfshirë Al-Kadaha, Jabal Habashi, Maqbanah dhe Al-Misrakh.
Përshkallëzimi vjen ndërsa lufta mes forcave qeveritare të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthi-t të mbështetur nga Irani po thellohet në perëndim të Jemenit, me grupin që ka forcuar kontrollin mbi bregun e Detit të Kuq dhe Ngushticën Bab al-Mandeb.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.