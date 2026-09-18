Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 95.63 ▼1.65%
ARI 4,416 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $81,214 ▲ +6.01% ETH $2,635 ▲ +7.46% XRP $1.4123 ▲ +8.93% SOL $114.0600 ▲ +12.76%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.63 ▼1.65 % ARI 4,416 ▲0.38 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.63 ▼1.65 % ARI 4,416 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Për të tretën natë me radhë, qytetarët mblidhen në shesh kundër vendimit të Speciales Djemtë e Thaçit dhe Veselit në krye të protestës në Prishtinë Ruby Rose thyen heshtjen për largimin nga Hollywood-i Ruby Rose thyen heshtjen për largimin nga Hollywood-i “Berisha e përdori vrasjen e Azem Hajdarit si alibi për të marrë pushtetin me dhunë”, ish-drejtuesi i Policisë zba
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Ushtria libaneze: forcat izraelite hodhën granata zanore në zonën e sigurisë në Deir Mimas — u tërhoqën pas ankesës

· 1 min lexim

Ushtria libaneze njoftoi se forcat izraelite hodhën granata zanore brenda një zone të caktuar sigurie në qytetin Deir Mimas, në rrethin Marjayoun të Libanit jugor. Incidenti u bë publik përmes një deklarate në llogarin zyrtare të ushtrisë në platformën X.

Sipas deklaratës, ushtria libaneze kishte ngritur pika të reja vëzhgimi në periferi të Deir Mimasit të enjten, më 10 shtator, për të “inspektuar tokat bujqësore”, në koordinim me Grupin e Koordinimit Ushtarak për Libanin (MCG4L), të krijuar nga marrëveshja-kornizë e fundit të qershorit mes qeverive izraelite dhe libaneze.

Patrullë në zonën e Deir Mimasit, në jug të Libanit.

Pas incidentit të sotëm, ushtria libaneze e komunikoi shkeljen përmes mekanizmit të koordinimit. Si rezultat, ushtria izraelite u largua nga zona e caktuar dhe forcat libaneze u kthyen në bazën e tyre.

Ushtria libaneze është vënë shpesh nën zjarrin e ushtrisë izraelite që nga shpërthimi i luftës së hapur mes Izraelit dhe Hezbollahut më 2 mars 2026, me të paktën 50 pjesëtarë të ushtrisë libaneze të vrarë në incidente të tilla, sipas të dhënave të publikuara.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu