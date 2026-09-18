Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 95.63 ▼1.65%
ARI 4,416 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $81,214 ▲ +6.01% ETH $2,635 ▲ +7.46% XRP $1.4123 ▲ +8.93% SOL $114.0600 ▲ +12.76%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.63 ▼1.65 % ARI 4,416 ▲0.38 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.63 ▼1.65 % ARI 4,416 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Për të tretën natë me radhë, qytetarët mblidhen në shesh kundër vendimit të Speciales Djemtë e Thaçit dhe Veselit në krye të protestës në Prishtinë Ruby Rose thyen heshtjen për largimin nga Hollywood-i Ruby Rose thyen heshtjen për largimin nga Hollywood-i “Berisha e përdori vrasjen e Azem Hajdarit si alibi për të marrë pushtetin me dhunë”, ish-drejtuesi i Policisë zba
Menu
Konflikti SHBA - Iran

CENTCOM: 105 anije tregtare të ridrejtuara deri tani në bllokadën ndaj Iranit — USS Boxer vazhdon operacionet në Detin Arabik

· 1 min lexim

Forcat e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) kanë ridrejtuar deri më 18 shtator 105 anije tregtare, në kuadër të bllokadës amerikane ndaj Iranit, sipas një postimi në faqen zyrtare të komandës në X. Shifra shënon rritje nga 103 anije të raportuara më herët gjatë javës.

Në të njëjtin njoftim thuhet se aeroplanmbajtësja USS Boxer ka kryer operacione fluturimi në Detin Arabik, ndërsa vazhdon “zbatimin e bllokadës amerikane ndaj Iranit”, së bashku me Njësinë Ekspedicioniere të Marinsave në bord.

Anije e Marinës amerikane gjatë një operacioni furnizimi në Detin e Kuq.

Bllokada detare është një nga shtyllat kryesore të fushatës amerikane kundër Teheranit, e nisur pas shpërthimit të luftës në shkurt, dhe synon të kufizojë eksportet iraniane të naftës dhe lëvizjen e anijeve të lidhura me regjimin.

Ndërkohë, trafiku përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet në nivele minimale historike, me vetëm katër anije tregtare që kaluan të enjten, ndërsa tensionet detare në Gjirin Persik dhe Detin e Kuq vazhdojnë të mbajnë çmimet e naftës të larta.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu