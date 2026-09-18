CENTCOM: 105 anije tregtare të ridrejtuara deri tani në bllokadën ndaj Iranit — USS Boxer vazhdon operacionet në Detin Arabik
Forcat e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) kanë ridrejtuar deri më 18 shtator 105 anije tregtare, në kuadër të bllokadës amerikane ndaj Iranit, sipas një postimi në faqen zyrtare të komandës në X. Shifra shënon rritje nga 103 anije të raportuara më herët gjatë javës.
Në të njëjtin njoftim thuhet se aeroplanmbajtësja USS Boxer ka kryer operacione fluturimi në Detin Arabik, ndërsa vazhdon “zbatimin e bllokadës amerikane ndaj Iranit”, së bashku me Njësinë Ekspedicioniere të Marinsave në bord.
Bllokada detare është një nga shtyllat kryesore të fushatës amerikane kundër Teheranit, e nisur pas shpërthimit të luftës në shkurt, dhe synon të kufizojë eksportet iraniane të naftës dhe lëvizjen e anijeve të lidhura me regjimin.
Ndërkohë, trafiku përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet në nivele minimale historike, me vetëm katër anije tregtare që kaluan të enjten, ndërsa tensionet detare në Gjirin Persik dhe Detin e Kuq vazhdojnë të mbajnë çmimet e naftës të larta.
Burimi: Al Jazeera
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