Valë sulmesh mbi infrastrukturën ukrainase, Zelensky vendos kushte për ndalimin e goditjeve ndaj rafinerive të Moskës
Një sulm rus gjatë natës në Zaporizhia , në Ukrainën juglindore , plagosi katër persona, njoftoi sot guvernatori rajonal Mykhailo Semikin nëpërmjet Telegramit.
Dy persona të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore ruse në rajonin e Çernihovit , njoftoi gjithashtu shërbimi ukrainas i reagimit ndaj emergjencave nëpërmjet Telegramit.
Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi, përsëri nëpërmjet Telegramit, se forcat ruse goditën një termocentral në Kharkiv , qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, një depo në zonën përreth dhe një tjetër termocentral në rajonin Khmelnitsky.
Ata gjithashtu goditën infrastrukturën portuale në Chornomorsk, si dhe një anije mallrash që lundronte për në Odessa dhe përdorej për qëllime ushtarake, njoftoi ministria.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë presion Ukrainës që të ndalojë sulmet ndaj rafinerive ruse, të cilat sipas tyre po kontribuojnë në rritjen e çmimeve të energjisë , një çështje e ndjeshme për administratën Trump, e cila po i shpall luftë Iranit ndërsa zgjedhjet e mesmandatit afrohen muajin e ardhshëm.
Në një intervistë të transmetuar të dielën, Presidenti Volodymyr Zelensky tha se, që Kievi të ndalojë sulmet, Moska duhet të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike.
Si alternativë, SHBA-të duhet të lejojnë përdorimin e sistemit satelitor Starshield mbi Rusinë për të zbuluar vendet e lëshimit të raketave ose për të furnizuar Ukrainën me raketa Patriot, shtoi ai.
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