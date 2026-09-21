Vance fajëson Iranin për rritjen e çmimeve të karburanteve në SHBA
Zëvendëspresidenti amerikan thotë se Teherani po "krijon frikë dhe kërcënime në transportin detar", duke shtyrë lart çmimet e energjisë; lufta me Iranin ka shkaktuar rritje të mprehtë të naftës dhe karburanteve në mbarë botën.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, ka fajësuar Iranin për rritjen e çmimeve të karburanteve në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se Teherani po “krijon frikë dhe kërcënime në transportin detar”, të cilat kanë çuar në rritjen e çmimeve të energjisë. Deklarata vjen në një moment kur çmimet e karburanteve në SHBA janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës me Iranin.
Lufta, e cila nisi në fund të shkurtit me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, ka prishur rëndë furnizimet globale të naftës. Ngushtica e Hormuzit — arteria kyçe e naftës botërore — mbetet e mbyllur, ndërsa Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë marrë kontrollin e Ngushticës Bab al-Mandeb, duke bllokuar edhe rrugën detare drejt Kanalit të Suezit.
Çmimet e naftës Brent kanë kaluar 107 dollarë për fuçi në javët e fundit, ndërsa kargo fizike e naftës në Evropë ka shkuar mbi 130 dollarë. Zyra Buxhetore e Kongresit vlerëson se lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së 38 miliardë dollarë deri tani — dhe kosto rritet me deri në 3 miliardë dollarë në muaj.
Deklarata e Vance-it vjen ndërsa presidenti Trump thotë se është i hapur për t’u takuar me presidentin iranian Masoud Pezeshkian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së këtë javë, dhe ndërsa Teherani thotë se po pret përgjigjen e Uashingtonit për kushtet e tij për t’i dhënë fund luftës.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/21/iran-war-live-tehran-warns-us-against-new-strikes-fighting-rages-in-yemen
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