Trump kërkon “marrëveshje të shpejtë” me Iranin para zgjedhjeve të ndërmjetme
Presidenti amerikan thotë se mund të marrë "vendim brenda ditësh" dhe është i vetëdijshëm për ndikimin e luftës në ekonominë e SHBA-së; synon t'i japë fund konfliktit para zgjedhjeve të mesmandatit, që mbahen pas rreth gjashtë javësh.
Sipas Fisher, Trump thotë se është i hapur për idenë e takimit me presidentin iranian Masoud Pezeshkian dhe se është i vetëdijshëm për ndikimin që lufta po ka në ekonominë amerikane. Ai dëshiron që marrëveshja të ndikojë ndjeshëm në ekonominë e SHBA-së — çmimet e larta të energjisë po e rëndojnë atë.
Trump pohon gjithashtu se mban ende aftësinë për të goditur Iranin dhe se mund të marrë një vendim “brenda ditësh” — një deklaratë që vjen një ditë pasi ai tha në një intervistë për Fox News se po “vendos” nëse “do ta shpërthejë gjithë kombin”. Sipas Fisher, kjo Shtëpi e Bardhë ka qenë e gatshme të takojë figura që administrata të tjera i kanë konsideruar jashtë kufijve diplomatikë.
Ndërkohë, Irani thotë se po pret përgjigjen e Uashingtonit për kushtet e tij për t’i dhënë fund luftës, të përcjella përmes Katarit — ndër to përfundimi i luftës në të gjitha frontet, lirimi i aseteve iraniane të sekuestruara dhe përfundimi i bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/21/iran-war-live-tehran-warns-us-against-new-strikes-fighting-rages-in-yemen
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