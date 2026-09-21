Vdekja e Egli Progës, shtyhet seanca paraprake për pesë të akuzuarit
Është shtyrë seanca e parë e gjykimit paraprak për pesë personat e akuzuar në lidhje me vdekjen e Egli Progës në Pogradec.
Seanca e zhvilluar këtë të hënë zgjati rreth 60 minuta, por Gjykata nuk arriti të marrë një vendim për shkak të mungesës së avokatit të Leonidha Guçes, një prej të akuzuarve.
Seanca e radhës pritet të zhvillohet të hënën e ardhshme. Në këtë seancë, Gjykata do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim në themel apo do t’i kthehet Prokurorisë për plotësimin e hetimeve.
Çështja lidhet me vdekjen e Egli Progës në Pogradec, ngjarje që shkaktoi reagime të forta publike dhe debate lidhur me mënyrën e hetimit të saj.
Pas rreth dy vitesh, Prokuroria ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj pesë personave.
Dy prej të akuzuarve ndodhen nën masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, ndërsa tre të tjerët janë nën masën “detyrim për t’u paraqitur”. Këta të fundit akuzohen për “moskallëzim krimi”.
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