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Konflikti SHBA - Iran

Vdes koloni izraelit i plagosur rëndë në sulmin me armë pranë Ramallah-s

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Burri izraelit — i plagosur rëndë në sulmin me armë pranë Ramallah-s në Bregun Perëndimor të pushtuar — është shpallur i vdekur në spital, njoftoi policia izraelite. Koloni, rreth të 30-ave, ndodhej brenda makinës së tij kur ndodhi sulmi, ndërsa autori u largua nga vendngjarja.

Zyrtari izraelit Yisrael Gantz, duke folur nga vendi i sulmit, tha se kolonët kishin shkuar për t’u larë në burim përpara festës së Yom Kippur-it kur “një burrë i armatosur me pushkë M-16 mbërriti dhe hapi zjarr ndaj tyre”. Sipas shërbimit izraelit të ambulancës, i plagosuri u dërgua në gjendje shumë të rëndë në Qendrën Mjekësore Rabin, ku më vonë ndërroi jetë.

Pas sulmit, forcat izraelite mbyllën rrugët në zonë “në të dy drejtimet”, ndërsa policia njoftoi në X se po zhvillohet një operacion i madh për gjetjen e autorit. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite mbyllën të gjitha hyrjet dhe daljet e zonave në veri të qytetit të Ramallah-s, përfshirë pikën ushtarake të Atarës dhe hyrjet e Ein Siniya-s, Nabi Saleh-ut, Aboud-it, Rawabi-t dhe Deir Nidham-it.

Sulmi ishte incidenti i dytë i dhunshëm të dielën në territorin palestinez të pushtuar: më herët, ushtria izraelite njoftoi se shoferi i një automjeti u vra pasi dyshohet se tentoi të përplaste me makinë ushtarë izraelitë në Ganim, pa pasur viktima mes trupave.

Burimi: Al Jazeera

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