Vdes në spital burri i plagosur rëndë nga sulmi rus me dron mbi autobusin në Kherson
Burri i lindur në vitin 1959, i cili u plagos rëndë kur një dron rus goditi një autobus pasagjerësh në Kherson, ka vdekur në spital pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, njoftoi Administrata Ushtarake e qytetit.
“Për fat të keq, në spital vdiq një burrë i lindur në vitin 1959, i cili mori plagë të rënda si pasojë e sulmit të një droni armik mbi një taksi marshrutke në rrethin Qendror rreth orës 15:11. Pavarësisht masave të nevojshme të ringjalljes, i plagosuri nuk mundi të shpëtohej”, shkroi kreu i Administratës Ushtarake të Qytetit të Khersonit, Yaroslav Shanko, siç njofton Ukrinform.
Shanko shprehu ngushëllimet e sinqerta për familjarët dhe të afërmit e viktimës, duke e quajtur atë një tjetër viktimë të terrorit rus kundër civilëve ukrainas.
Siç u njoftua më herët të shtunën, një dron rus sulmoi autobusin e pasagjerëve në Kherson, duke plagosur gjashtë persona, të cilët u dërguan në spital me trauma nga shpërthimi i minave; njëri prej tyre ndodhej në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Me vdekjen e burrit 66-vjeçar, sulmi ka tashmë edhe një viktimë.
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