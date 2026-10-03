«Verity» merr kurorën e box office-it me rreth 32 milionë dollarë në debutim, ndërsa «Digger» i Tom Cruise drejt hapjes më të dobët në 19 vjet
Thriller-i i Amazon MGM Studios me Anne Hathaway dhe Dakota Johnson tejkalon parashikimet në ditën e parë; satira e Alejandro G. Iñárritu-së me buxhet mbi 160 milionë dollarë pëson një nga dështimet më të mëdha të karrierës së Tom Cruise-it.
Kur ora e parë e fundjavës u mbyll, dueli i madh i tetorit në box office-in amerikan u vulos: «Verity» i Amazon MGM Studios fiton pa diskutim, ndërsa «Digger» i Tom Cruise-it po shndërrohet në një nga bombat më të mëdha të vitit. Sipas vlerësimeve të hershme të së premtes, siç njofton OutLoud! Culture, thriller-i i Colleen Hoover ka grumbulluar rreth 14.5 milionë dollarë vetëm në ditën e parë (duke përfshirë 4.5 milionë nga shfaqjet paraprake të së enjtes) dhe po udhëton drejt një debutimi prej rreth 32 milionë dollarësh nga 3,510 kinema — përtej parashikimit 27–30 milionë të studios.
«Verity», me regji të Michael Showalter dhe protagonistë Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett, realizohet me një buxhet të raportuar prej 40 milionë dollarësh dhe tashmë e ka kaluar parashikimin e vet. Kritikat nuk e kanë kursyer (39% në Rotten Tomatoes), por, sipas OutLoud! Culture, fansat e Hoover-it nuk kanë pasur kurrë nevojë për lejen e kritikëve — përshtatjet e fundit të autores janë vlerësuar nga publiku me 83 deri në 87 për qind.
Për «Digger» historia është krejt tjetër. Satira apokaliptike e Alejandro G. Iñárritu-së, ku Tom Cruise luan një magnat nafte, po drejtohet drejt rreth 10 milionë dollarëve nga 3,321 kinema — Warner Bros. kishte shpresuar 12–15 milionë — me buxhet të raportuar mes 125 milionë dhe mbi 160 milionë dollarësh. Nëse shifra mbahet, do të jetë hapja më e dobët e Tom Cruise-it në 19 vjet: duhet kthyer te «Lions for Lambs» i vitit 2007 (6.7 milionë dollarë) për një fillim më të butë të yllit. Publiku ka qenë më i mëshirshëm se kritikët, me 71% nga audienca kundrejt 52% të kritikëve në Rotten Tomatoes.
Koha nuk mund të ishte më e keqe për Warner Bros., shkruan OutLoud! Culture: filmi del pikërisht kur drejtuesit e studios Michael De Luca dhe Pamela Abdy po largohen, përpara mbylljes së pritshme të bashkimit Paramount Skydance–Warner Bros. më 6 tetor. Në pesëshen e parë të fundjavës janë edhe «Resident Evil» me rreth 11.5 milionë në fundjavën e tretë, «Heart of the Beast» me rreth 10.3 milionë dhe «Primetime» e A24 me rreth 7.6 milionë dollarë. Shifrat përfundimtare të fundjavës mbërrijnë të dielën.
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