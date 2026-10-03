EMRI+FOTO/ Shiste kanabis të kamufluar me ‘ëmbëlsira’ pranë shkollave në Shkodër, arrestohet 28-vjeçari! I gjenden dr
Një 28-vjeçar është arrestuar në Shkodër pasi u kap me rreth 1.5 kilogramë kanabis, që dyshohet se do ta shiste pranë shkollave.
Policia vendore njoftoi sot (3 tetor) se Erdis Zeneli, banues në Shkodër, u kap në flagrancë në automjetin e tij, ku gjatë kontrollit iu gjet një sasi kanabisi.
Gjatë kontrollit në banesë, efektivët gjetën një tjetër sasi lënde narkotike, të ndarë në doza dhe të gatshme për shitje.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan rreth 1.5 kg Cannabis Sativa, një pjesë në formë xhelatinoze, automjeti, një celular, peshore elektronike dhe pajisje për paketim me vakum.
Sipas hetimeve, 28-vjeçari dyshohet se siguronte lëndën narkotike për ta shitur, kryesisht në afërsi të perimetrit të sigurisë së shkollave.
Arrestimi u krye në kuadër të operacionit “Reaction”, nga shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”.
Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.