☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 03 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,589 ▼ -1.61% ETH $2,680 ▼ -1.79% XRP $1.4841 ▼ -2.66% SOL $119.3800 ▼ -1.79%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
03 Tet 2026
Breaking
Vidhet kisha në Lipjan, merren 50 euro dhe një thikë «Fallen Angels» me Kelli O’Hara-n dhe Rose Byrne-in vjen në kinema: filmi i shfaqjes së Broadway-t del më 22 tetor «Designed to Be Red»: Poster House hap ekspozitën e parë të madhe për dizajnerët vendas amerikanë HRW: Greqia po i çon në gjyq dy mbrojtësit e të drejtave të emigrantëve — gjyqi nis më 6 tetor në Rodos Sardele të pjekura në skarë me limon, hudhër dhe vaj ulliri — receta mesdhetare
Menu
Film

«Baldwin: A Love Story» shndërrohet në film: kompania e Obamave bashkohet me Anonymous Content, Marlon James bashkë-shkruan skenarin

· 3 min lexim

Jeta e James Baldwin, njërit prej zërave më të rëndësishëm të letërsisë amerikane të shekullit XX, do të vijë në ekranin e madh — siç njofton Deadline, Anonymous Content dhe Higher Ground, kompania e themeluar nga Barack dhe Michelle Obama, do të prodhojnë së bashku një film të gjatë të bazuar në biografinë “Baldwin: A Love Story” të Nicholas Boggs. Lajmi u dha të enjten, më 1 tetor, në konferencën Bloomberg Screentime në Los Angeles nga drejtori i ri ekzekutiv i Anonymous Content, Darren Walker.

Skenari do të shkruhet nga vetë autori i biografisë së bashku me partnerin e tij, romancierin Marlon James, fitues i çmimit Man Booker Prize për “A Brief History of Seven Killings” — sipas raportimeve të mediave amerikane, të dy do të jenë edhe producentë ekzekutivë të projektit. Filmi do të përqendrohet te marrëdhëniet intime dhe artistike që formësuan jetën dhe veprën e Baldwin-it, një këndvështrim ndryshe nga përshtatjet e mëparshme të bazuara në shkrimet e tij, si drama e Barry Jenkins “If Beale Street Could Talk” (2018) apo dokumentari i nominuar për Oscar “I Am Not Your Negro” (2016) i Raoul Peck.

Libri i Boggs, i përshkruar si biografia e parë madhore e Baldwin-it në 30 vjet, mbështetet në materiale arkivore të zbuluara rishtazi dhe në intervista të reja, dhe ndjek katër figura kyçe të jetës së shkrimtarit: piktorin Beauford Delaney, mentorin e tij; piktorin zviceran Lucien Happersberger, dashurinë dhe muzën e tij; aktorin turk Engin Cezzar, bashkëpunëtorin e tij; dhe artistin francez Yoran Cazac, të cilin Deadline e përshkruan si dashurinë e fundit të madhe të Baldwin-it — libri i parë që shqyrton plotësisht vendin e tij në jetën e shkrimtarit.

Projekti ka edhe bekimin e familjes: përfaqësuesit e fondacionit të James Baldwin, Trevor Baldwin dhe Karim Karefa, ia besuan historinë e “xhaxhait Jimmy” ekipeve të Anonymous Content dhe Higher Ground, duke premtuar qasje në arkivat familjare për një paraqitje historike që, siç thonë ata, e lartëson dhe e humanizon ekzistencën e tij. Prodhues të konfirmuar janë Walker dhe David Levine për Anonymous Content, Anikah McLaren për Higher Ground dhe Howard Gertler, bashkëpunëtori i Higher Ground në dokumentarin e nominuar për Oscar “Crip Camp”.

Regjisori, kasti, buxheti dhe data e fillimit të xhirimeve nuk janë shpallur ende — filmi është ende në fazën e zhvillimit. Por përfshirja e vetë autorit të biografisë në shkrimin e skenarit dhe e një prej romancierëve më të vlerësuar bashkëkohorë e bën “Baldwin: A Love Story” një nga përshtatjet letrare më ambicioze të shpallura këtë vit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu