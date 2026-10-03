«Baldwin: A Love Story» shndërrohet në film: kompania e Obamave bashkohet me Anonymous Content, Marlon James bashkë-shkruan skenarin
Jeta e James Baldwin, njërit prej zërave më të rëndësishëm të letërsisë amerikane të shekullit XX, do të vijë në ekranin e madh — siç njofton Deadline, Anonymous Content dhe Higher Ground, kompania e themeluar nga Barack dhe Michelle Obama, do të prodhojnë së bashku një film të gjatë të bazuar në biografinë “Baldwin: A Love Story” të Nicholas Boggs. Lajmi u dha të enjten, më 1 tetor, në konferencën Bloomberg Screentime në Los Angeles nga drejtori i ri ekzekutiv i Anonymous Content, Darren Walker.
Skenari do të shkruhet nga vetë autori i biografisë së bashku me partnerin e tij, romancierin Marlon James, fitues i çmimit Man Booker Prize për “A Brief History of Seven Killings” — sipas raportimeve të mediave amerikane, të dy do të jenë edhe producentë ekzekutivë të projektit. Filmi do të përqendrohet te marrëdhëniet intime dhe artistike që formësuan jetën dhe veprën e Baldwin-it, një këndvështrim ndryshe nga përshtatjet e mëparshme të bazuara në shkrimet e tij, si drama e Barry Jenkins “If Beale Street Could Talk” (2018) apo dokumentari i nominuar për Oscar “I Am Not Your Negro” (2016) i Raoul Peck.
Libri i Boggs, i përshkruar si biografia e parë madhore e Baldwin-it në 30 vjet, mbështetet në materiale arkivore të zbuluara rishtazi dhe në intervista të reja, dhe ndjek katër figura kyçe të jetës së shkrimtarit: piktorin Beauford Delaney, mentorin e tij; piktorin zviceran Lucien Happersberger, dashurinë dhe muzën e tij; aktorin turk Engin Cezzar, bashkëpunëtorin e tij; dhe artistin francez Yoran Cazac, të cilin Deadline e përshkruan si dashurinë e fundit të madhe të Baldwin-it — libri i parë që shqyrton plotësisht vendin e tij në jetën e shkrimtarit.
Projekti ka edhe bekimin e familjes: përfaqësuesit e fondacionit të James Baldwin, Trevor Baldwin dhe Karim Karefa, ia besuan historinë e “xhaxhait Jimmy” ekipeve të Anonymous Content dhe Higher Ground, duke premtuar qasje në arkivat familjare për një paraqitje historike që, siç thonë ata, e lartëson dhe e humanizon ekzistencën e tij. Prodhues të konfirmuar janë Walker dhe David Levine për Anonymous Content, Anikah McLaren për Higher Ground dhe Howard Gertler, bashkëpunëtori i Higher Ground në dokumentarin e nominuar për Oscar “Crip Camp”.
Regjisori, kasti, buxheti dhe data e fillimit të xhirimeve nuk janë shpallur ende — filmi është ende në fazën e zhvillimit. Por përfshirja e vetë autorit të biografisë në shkrimin e skenarit dhe e një prej romancierëve më të vlerësuar bashkëkohorë e bën “Baldwin: A Love Story” një nga përshtatjet letrare më ambicioze të shpallura këtë vit.
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