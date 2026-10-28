GE Vernova blen Trench Group për 9 miliardë dollarë dhe ngre parashikimin, porositë tremujore rriten 96%
GE Vernova njoftoi të mërkurën se do të blejë Trench Group, prodhuesin e pajisjeve të rrjetit të tensionit të lartë, nga firma e investimeve Triton Partners për 9 miliardë dollarë, për të zgjeruar biznesin e saj të elektrifikimit dhe për të përfituar nga investimet në rritje në rrjetet elektrike, siç njofton Reuters.
Blerja forcon furnizimin e kompanisë me komponentë kritikë të rrjetit dhe zgjeron gamën e produkteve të saj, në një kohë kur shërbimet publike po rrisin shpenzimet e transmetimit për të përballuar kërkesën në rritje për energji elektrike nga qendrat e të dhënave dhe elektrifikimi industrial.
Marrëveshja shton kapacitet prodhues, zgjeron praninë e kompanisë në Amerikën e Veriut, Evropë dhe Azi dhe i jep GE Vernova qasje në portofolin e porosive dhe marrëveshjet kuadër të Trench me vlerë rreth 5 miliardë dollarë. Kompania pret ta ndajë çmimin e blerjes në mënyrë të barabartë mes parasë së gatshme dhe borxhit dhe ta mbyllë transaksionin në fund të vitit 2027, ndërsa veçmas ngriti për herë të tretë radhazi parashikimin e të ardhurave vjetore në 46,5–47,5 miliardë dollarë, nga 45,5–46,5 miliardë dollarë, siç njofton Reuters.
Në tremujorin e tretë, kompania raportoi EBITDA prej 1,9 miliardë dollarësh, fitim për aksion prej 4,81 dollarësh dhe shitje prej 12,6 miliardë dollarësh, ndërsa Wall Street priste 1,7 miliardë dollarë, 4,01 dollarë dhe 12 miliardë dollarë, sipas Barron’s. Një vit më parë, EBITDA ishte 800 milionë dollarë, fitimi për aksion 1,68 dollarë dhe shitjet 10 miliardë dollarë.
Porositë e reja u rritën 96% në bazë vjetore, në 29 miliardë dollarë, ndërsa analisti i BofA Andrew Obin priste 21 miliardë dollarë, sipas Barron’s. Për vitin 2026, kompania tani pret shitje rreth 47 miliardë dollarë dhe EBITDA rreth 6,6 miliardë dollarë, nga rreth 46 miliardë dhe 6 miliardë dollarë më parë, ndërsa aksionet ranë fillimisht 2% pas rezultateve, por u rikuperuan në 917 dollarë, në rritje 2,5%.
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