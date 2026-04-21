Victoria Beckham në Bashkëpunim me Gap për Koleksione të Reja
Partneritet shumë-sezonal sjell risi në stilin klasik të Gap
Gap ka njoftuar një partneritet shumë emocionues me ikonën e modës dhe bukurisë, Victoria Beckham. Koleksioni do të lançohet zyrtarisht online dhe në dyqanet e përzgjedhura globalisht më 24 prill. Linja do të përfshijë rikonceptime të stilit klasik të Gap nga vitet ’80 dhe ’90, si xhinse, xhaketa xhins, pantallona kaki, bluza dhe kombinuar me zetra, me çmime nga 34 deri në 328 dollarë. Prekja e Beckham është e dukshme në disa nga veshjet e strukturuara dhe siluetat e holla, si dhe qepjen e saj të veçantë me ngjyrë të kuqe në detaje. CEO i Gap, Mark Breitbard, shpjegoi: “Deshëm të punonim me Victoria Beckham për shkak të ndikimit të saj ikonik në botën e modës dhe mundësisë për të interpretuar pjesët tona ikonike përmes perspektivës unike të saj. Ky partneritet ndjehet vërtet autentik—dhe aty ndodh magjia. Ka krijuar mundësi për të sjellë pjesë që shpresojmë se klientët tanë do të dëshirojnë t’i kenë.”
Ky bashkëpunim është një prej shumë të tjerëve që Gap ka shfaqur gjatë vitit e gjysmë të fundit, me koleksione të tjera si Gap x Doen, Gap x Sandy Liang dhe Gap x Katseye. Ajo që Beckham sjell është një fokus në luks, duke shtrirë kufijtë e ekspertizës së lartë në modë, shijes dhe teknikës që Drejtori Kreativ Zac Posen ka injektuar në brend që prej fillimit të rolit të tij në 2024. Përtej rrobave, të cilat përfshijnë edhe xhinsë kapri, këmisha të bardha me kopsa dhe një anorak me bel të ngushtuar, edhe fushata po ashtu është e nivelit të lartë: modelet Mica Argañaraz dhe Lina Zhang janë fotografuar me stil portreti nga Mert & Marcus dhe stiluar nga Alastair McKimm.
“Koleksioni fokusohet në përsosjen e pjesëve që gratë përdorin çdo ditë — denim, bluza, veshje të qepura dhe të jashtme — por me përmasa dhe detaje të menduara mirë,” shpjegon Beckham për Bazaar. “Denimi ishte pikënisja natyrale duke marrë parasysh trashëgiminë e Gap, kështu që eksploruam forma më skulpturale dhe prerje moderne që ende ndihen të përjetshme. Gjithashtu kaluam kohë duke shfletuar arkivat e Gap, duke rizbuluar referenca ikonike nga fundi i viteve ’80 dhe fillimi i ’90-ave—një periudhë e karakterizuar nga një vetëbesim dhe lojëqë ende ndihen shumë aktuale sot.”
Që nga fillimi i markës së saj të modës në 2008, Beckham ka evoluar koleksionet e saj nga fustane në një ofertë të plotë “ready-to-wear”, duke krijuar gjithashtu një linjë të suksesshme bukurie dhe duke bashkëpunuar me partnerë si Mango dhe Mackintosh. Partneriteti i ri me Gap shënon një tjetër arritje të rëndësishme për ish-yllin e popit, një që ka gjasa të shitet shpejt, pasi pothuajse çdo gjë që prek Beckham—nga grimi te moda e lartë, deri te dokumentarët Netflix—zakonisht kthehet në ar.
