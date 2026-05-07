VIDEO/ Braçe i afrohet Berishës në Kuvend, debat i drejtpërdrejtë për çmimin e naftës
Pas një debati nga foltorja e Kuvendit, deputeti i PS-së Erion Braçe është afruar drejt vendit ku qëndronte i ulur kreu i Sali Berisha.
Sipas pamjeve të seancës, në atë moment Berisha i ka treguar diçka në tabletin e tij, ndërsa replikat mes tyre kanë vijuar edhe jashtë foltores, në një diskutim të drejtpërdrejtë për çmimet e hidrokarbureve në vend.
Debati mes tyre është përqendruar te çmimet e karburanteve dhe tregu i hidrokarbureve në Shqipëri.
Çfarë po i tregon Berisha-Braçes në telefon teksa Topalli flet nga foltorja? pic.twitter.com/8ejSt3uWTt
