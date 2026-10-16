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16 Tet 2026
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Kronika

VIDEO / Sërish tensione para Ministrisë së Arsimit, përplasje mes protestuesve dhe policisë

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para Ministrisë së

Tensione dhe përplasje fizike janë regjistruar gjatë protestës së studentëve dhe nxënësve para Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Protestuesit janë konfrontuar me efektivët e policisë, ndërsa këta të fundit kanë përdorur ujin për të shpërndarë turmën.

Situata është tensionuar edhe më tej pas shoqërimit të disa protestuesve nga policia. Ky veprim ka shkaktuar irritimin e pjesëmarrësve të tjerë në tubim, të cilët janë përplasur fizikisht me efektivët në përpjekje për të penguar shoqërimin e tyre.

Përplasjet janë zhvilluar në ambientet pranë Ministrisë së Arsimit, ku studentët dhe nxënësit vijojnë protestën. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa nuk ka ende të dhëna të konfirmuara për numrin e personave të shoqëruar apo për të lënduar të mundshëm.

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