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16 Tet 2026
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Kronika

Balla përgëzon Policinë dhe Prokurorinë: Goditet grupi kriminal që furnizonte protestuesit me lëndë zjarrvënëse

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Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka përgëzuar Policinë e Shtetit dhe Prokurorinë për goditjen e një grupi kriminal, i cili, sipas tij, zotëronte një depo që furnizonte personat e maskuar dhe të dhunshëm gjatë protestave të tri ditëve të fundit me lëndë zjarrvënëse.

Përmes një reagimi, Balla thekson se të gjithë personat përgjegjës për aktet e dhunës dhe zjarrvëniet duhet të përballen me drejtësinë.

“Kushdo që ka djegur dhe dhunuar duhet të vendoset para drejtësisë”, shprehet Balla, duke vlerësuar punën e institucioneve ligjzbatuese në goditjen e këtij aktiviteti kriminal.

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