Vijojnë tensionet në Parlament, pengohet votimi i rendit të ditës, opozita u merr kartonët e votimit deputetëve të PS-së
Me tension po vijon seanca plenare në Kuvend këtë të enjte, ku deputetët e Partisë Demokratike u kanë marrë nga duart deputetëve të PS-së kartonët e votimit, në momentin kur po votohej rendi i ditës.
Menjëherë pas këtij veprimi nga opozita, kanë nisur fyerjet dhe përplasjet fizike mes deputetëve të PS-së dhe PD-së, ndërsa kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka vijuar me leximin e neneve të miratuara.
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