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MLB

Vladimir Guerrero Jr. mbron deklaratën për kontratën 500 milionë dollarëshe: ‘Nuk po gënjej’

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Vladimir Guerrero Jr. ka mbrojtur komentet e tij që u përhapën gjerësisht, duke thënë se kontrata që nënshkroi nuk ishte për atë që do të bënte në të ardhmen, por për atë që kishte bërë tashmë. Në një intervistë në spanjisht me Veronica Batista ai shpjegoi këtë mendim, dhe më vonë, kur gazetarët e pyetën nëse e vinte re atë vlerësim, përmes përkthyesit Hector Lebron u përgjigj: “Nuk po gënjej”.

Sipas Bleacher Report, Guerrero u shpreh se nuk është i kënaqur me mënyrën se si ka luajtur gjatë këtij sezoni, por se në opinionin e tij personal lojtarët shpesh paguhen për performancën e kaluar më shumë sesa për atë që do të bëjnë në të ardhmen. Ai kujtoi se kishte nënshkruar kontratën në fillim të vitit të kaluar pas një sezoni të fortë, dhe se ajo pasqyronte atë që kishte arritur për skuadrën.

Guerrero nënshkroi një zgjatje 14-vjeçare prej 500 milionë dollarësh me Toronto Blue Jays në prill 2025. Ai luajti një rol të rëndësishëm në fitimin e AL East dhe në rrugëtimin e klubit deri në lojën e 7-të të World Series, ku Toronto u mund nga Los Angeles Dodgers. Sezona 2026 ka qenë ndër më të dobëtat e tij: në 142 ndeshje ai ka statisikat .263/.335/.360 me nëntë homerë, dhe Blue Jays u eleminuan zyrtarisht nga garat për playoff-in të mërkurën.

Analiza e karrierës tregon një paqëndrueshmëri: herën e fundit që ai ishte nën 2.0 fWAR ishte në 2023, ndërsa në 2024 u rikthye me një nga sezonet më të mira të tij (.323/.396/.544 dhe 5.2 fWAR në 159 ndeshje). Në tetë sezonet e plota që prej debutimit në 2019, ai ka pasur katër sezone me 1.2 fWAR ose më pak dhe katër sezone me të paktën 3.3 fWAR. Ai është 27 vjeç dhe, siç vlerëson Bleacher Report, historiku i tij jep një bazë për pritshmëri se mund të rikthehet në formë në sezonin 2027.

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