☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 102.02 ▼0.4%
ARI 4,303 ▼1.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,941 ▲ +0.61% ETH $2,404 ▲ +0.48% XRP $1.2910 ▲ +0.74% SOL $98.3100 ▲ +1.73%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.02 ▼0.4 % ARI 4,303 ▼1.94 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.02 ▼0.4 % ARI 4,303 ▼1.94 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
17 Sht 2026
Breaking
Humbje 25–30% e rrushit të tryezës në Kavala nga myku: eksportuesit grekë shpresojnë te cilësia Zyrtarë botërorë reagojnë pas vendimit të Hagës: Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe BE-ja përshëndetin drejtësinë dhe bëjnë thirrje për qetësi Melanzane alla Parmigiana — patëllxhanë të pjekur me salcë domatesh dhe mozzarella Usame Zukorlić dorëzon listën zgjedhore te RIK-u: 250 kandidatë dhe mbi 7.000 firma për zgjedhjet e 25 tetorit Premiera botërore në TIFF e dokumentarit “Neil Peart: No One’s Disciple” — homazh për legjendën e Rush me Geddy Lee, Alex Lifeson dhe bateristë të famshëm
Menu
Bota

Von der Leyen: Kanadaja mund të bëhet anëtarja e parë e asociuar e BE-së

· 2 min lexim
Von der Leyen

– Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, propozoi sot hapjen e rrugës që Kanadaja të bëhet anëtarja e parë e asociuar e Bashkimit Evropian, duke njoftuar një nivel të ri bashkëpunimi mes BE-së dhe Otavës.

“Do të doja të punoja me ju për t’i hapur derën Kanadasë që të bëhet anëtarja e parë e asociuar e BE-së”, deklaroi von der Leyen gjatë fjalimit të saj për Gjendjen e Bashkimit Evropian 2026, në Strasburg, në prani të kryeministrit kanadez Mark Carney.

Von der Leyen tha se BE-ja dhe Kanadaja synojnë ta çojnë marrëdhënien përtej Marrëveshjes Gjithëpërfshirëse Ekonomike dhe Tregtare (CETA), drejt një “Aleance për të Ardhmen”, me synim krijimin e një hapësire të përbashkët për prosperitet dhe siguri ekonomike.

Bashkëpunimi i propozuar do të përfshijë fusha strategjike si prodhimi inteligjent, teknologjia, mbrojtja, Arktiku, energjia, mineralet kritike, bateritë, inteligjenca artificiale, teknologjitë kuantike dhe siguria kibernetike.

Kryeministri kanadez Mark Carney e mirëpriti propozimin, duke deklaruar pas takimit me von der Leyen se Kanadaja dhe BE-ja synojnë të ndërtojnë një aleancë më të fuqishme dhe më ambicioze, duke u fokusuar ndër të tjera te mineralet kritike, kapacitetet industriale të mbrojtjes, inteligjenca artificiale dhe siguria energjetike.

Statusi i “anëtarit të asociuar” nuk ekziston aktualisht në traktatet e BE-së, ndaj propozimi i von der Leyen do të kërkonte përcaktimin e një forme të re të marrëdhënies mes BE-së dhe një vendi joanëtar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu