Von der Leyen: Kanadaja mund të bëhet anëtarja e parë e asociuar e BE-së
– Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, propozoi sot hapjen e rrugës që Kanadaja të bëhet anëtarja e parë e asociuar e Bashkimit Evropian, duke njoftuar një nivel të ri bashkëpunimi mes BE-së dhe Otavës.
“Do të doja të punoja me ju për t’i hapur derën Kanadasë që të bëhet anëtarja e parë e asociuar e BE-së”, deklaroi von der Leyen gjatë fjalimit të saj për Gjendjen e Bashkimit Evropian 2026, në Strasburg, në prani të kryeministrit kanadez Mark Carney.
Von der Leyen tha se BE-ja dhe Kanadaja synojnë ta çojnë marrëdhënien përtej Marrëveshjes Gjithëpërfshirëse Ekonomike dhe Tregtare (CETA), drejt një “Aleance për të Ardhmen”, me synim krijimin e një hapësire të përbashkët për prosperitet dhe siguri ekonomike.
Bashkëpunimi i propozuar do të përfshijë fusha strategjike si prodhimi inteligjent, teknologjia, mbrojtja, Arktiku, energjia, mineralet kritike, bateritë, inteligjenca artificiale, teknologjitë kuantike dhe siguria kibernetike.
Kryeministri kanadez Mark Carney e mirëpriti propozimin, duke deklaruar pas takimit me von der Leyen se Kanadaja dhe BE-ja synojnë të ndërtojnë një aleancë më të fuqishme dhe më ambicioze, duke u fokusuar ndër të tjera te mineralet kritike, kapacitetet industriale të mbrojtjes, inteligjenca artificiale dhe siguria energjetike.
Statusi i “anëtarit të asociuar” nuk ekziston aktualisht në traktatet e BE-së, ndaj propozimi i von der Leyen do të kërkonte përcaktimin e një forme të re të marrëdhënies mes BE-së dhe një vendi joanëtar.
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