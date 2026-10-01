Von der Leyen për ndryshimin e Ligjit për Specialen: I takon Kosovës të vendosë, por gjyqësori duhet të mbetet i pavarur
Presidentja e Komisionit Evropian, gjatë vizitës së sotme në Prishtinë, u përgjigj për nismën e PDK-së për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara: vendimi i takon Kosovës, por gjyqësori duhet të garantohet i pavarur.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha të enjten në Prishtinë se i takon vetë Kosovës të vendosë nëse do të bëjë ndryshime në Ligjin për Dhomat e Specializuara, por theksoi se në çdo rast duhet të ruhet pavarësia e gjyqësorit. Von der Leyen e dha këtë përgjigje, siç njofton KosovaPress, pasi u pyet nga gazetarët gjatë konferencës së përbashkët për media me kryeministrin Albin Kurti në ndërtesën e Qeverisë.
“I përket Kosovës që të vendosë. Është me rëndësi që të garantohet pavarësia e gjyqësorit dhe, në këtë kuadër të pavarësisë, i përket Kosovës të vendosë se çfarë është e nevojshme ose jo. Është me rëndësi që gjyqësori të mbetet i pavarur”, theksoi ajo.
Çështja u ngrit për shkak të nismës së Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka dorëzuar në Kuvend dhe Qeveri propozimet për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës. Sipas raportimit të KosovaPress, PDK-ja synon që çështjet që nuk lidhen me akuzat për trafikim organesh të barten për shqyrtim në Kosovë, në fazat e tjera të procedurës gjyqësore.
Von der Leyen ndodhet sot në Kosovë në kuadër të turneut të saj në Ballkanin Perëndimor, ku para takimit me Kurtin u prit edhe nga ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, në Presidencë. Debati për fatin e Ligjit për Specialen vjen dy javë pas aktgjykimit të 16 shtatorit të Dhomave të Specializuara, që i dënoi ish-krerët e UÇK-së me gjithsej 81 vjet burg, dhe ka nxitur protesta të përditshme në Prishtinë.
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