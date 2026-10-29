Vrasja e 22-vjeçarit shqiptar Lorik Abazi në Angli, shkak dyshohet komenti për partneren! Nga sherri te krimi fatal, detajet
Një koment për partneren e të akuzuarit dyshohet se qëndron në zanafillën e konfliktit që përfundoi me vrasjen e 22-vjeçarit shqiptar, Lorik Abazi në Croydon, në jug të Londrës.
Pretendimi është paraqitur nga prokuroria gjatë procesit gjyqësor që po zhvillohet në gjykatën Old Bailey në Britaninë e Madhe.
Sipas raportimeve të mediave britanike Lorik Abazi kishte kaluar mbrëmjen e Shën Valentinit me partneren dhe miqtë e tij në një sallë bowlingu në Croydon. Më pas situata dyshohet se është përshkallëzuar, duke përfunduar në një përplasje të dhunshme.
Sipas versionit të paraqitur nga prokuroria, pas largimit nga ambientet e lokalit, i akuzuari dyshohet se është kthyer dhe është përballur me grupin ku ndodhej edhe 22-vjeçari shqiptar. Përplasja përfundoi tragjikisht me vrasjen e Abazit dhe plagosjen e dy personave të tjerë.
Për ngjarjen akuzohet Ellis Anim-Annor, i cili sipas raportimeve i mohon akuzat për vrasje dhe plagosje me dashje. Çështja po shqyrtohet nga drejtësia britanike, ndërsa pretendimet e prokurorisë për motivin e konfliktit janë pjesë e procesit gjyqësor.
Kujtojmë se ngjarja e rëndë ndodhi në orët e para të 15 shkurtit, kur shërbimet e urgjencës u njoftuan për një përplasje me thika në Croydon. Lorik Abazi u transportua me urgjencë në spital, por nuk mundi t’u mbijetonte plagëve të marra. Dy të rinj të tjerë, të moshës 21 vjeç, mbetën të plagosur, njëri prej tyre në gjendje kritike për jetën, informon “Shqiptarja”.
Procesi gjyqësor pritet të hedhë më shumë dritë mbi rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësitë penale të të akuzuarit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.