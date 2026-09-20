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Bota

Vrasja e presidentit haitian, 18 të dyshuar transportohen drejt SHBA-ve për të dalë në gjyq

· 2 min lexim

Prokurori i Qarkut Jugor të Floridës, Jason Reding Quinones ka bërë me dije se të dielën një avion luftarak me 18 të dyshuar për vrasjen e Presidentit të Haitit, Jovenel Moises janë transportuar drejt Shteteve të Bashkuara.

“Sot shënon fazën tjetër të madhe në kërkimin tonë të përgjegjësisë për vrasjen e Moises”, tha Quinones.

Në maj, katër burra nga Florida Jugore u dënuan për komplot për të vrarë presidentin haitian duke punësuar mercenarë për ta vrarë atë në shtëpinë e tij në Port-au-Prince.

Prokurorët argumentuan gjatë gjyqit nëntë-javor në një gjykatë federale në Miami se burrat mblodhën ish-ushtarë kolumbianë dhe i furnizuan ata me para, armë, municione dhe jelekë taktikë në një komplot për të vrarë Moise-n.

Presidenti 53-vjeçar u qëllua për vdekje në korrik 2021 në rezidencën e tij private në kodrat mbi Port-au-Prince, një vrasje që la një boshllëk të thellë politik në kombin e Karaibeve dhe inkurajoi bandat e fuqishme.

Vrasja ka nxitur hetime dhe padi të shumta në Haiti dhe Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që ka shkaktuar teori konkurruese se kush e urdhëroi vrasjen dhe pse. Të dielën, Quinones tha se 30 persona ishin paditur në lidhje me krimin.

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