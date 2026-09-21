Vrau me thikë gruan e tij, Gjykata vendos masën “Arrest në burg” për 68-vjeçarin
Është vendosur këtë të hënë masa “Arrest në burg” në mungesë për Hysni Patushin, 68-vjeçarin që dyshohet se vrau gruan e tij, Lumturie Patushin, paraditen e së shtunës.
Sipas raportimeve, 68-vjeçari aktualisht është i shtruar në QSUT, pasi ka probleme me zemrën.
Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 10:20 në rrugën “Panorama” në Tiranë, pas një konflikti në banesë. Sipas policisë, 68-vjeçari dyshohet se e ka goditur bashkëshorten me mjet prerës, duke i shkaktuar vdekjen.
Pas largimit nga vendngjarja, Patushi u shpall në kërkim dhe më pas u kap në Kamëz. Ndërkohë, në momentin e ngjarjes dyshohet se në banesë ka qenë edhe nipi 14-vjeçar i çiftit.
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