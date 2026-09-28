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Serbia

Vuçiç ia dorëzon zyrtarisht detyrën Brnabiçit: vula, dekretet dhe procesverbali i dorëzim-pranimit në Presidencë

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Aleksandar Vuçiç, i cili mbrëmjen e djeshme dha dorëheqjen nga posti i presidentit të Serbisë, këtë mëngjes ia ka dorëzuar zyrtarisht detyrën Ana Brnabiçit, kryetares së Kuvendit Popullor, në zyrën e tij në Presidencë, siç njofton agjencia serbe e lajmeve Tanjug.

Sipas raportimeve të Tanjug-ut, Vuçiç i dorëzoi Brnabiçit vulën (peçatin) e presidentit, dekretet e dekoratave dhe dekretet e shërbimit të faljeve për të dy mandatet e tij presidenciale, si dhe regjistrin e dhuratave, raportin financiar, raportin e punës dhe raportin e konflikteve gjyqësore e procedurave ekzekutive. Në përfundim të takimit u nënshkrua edhe procesverbali zyrtar i dorëzim-pranimit të detyrës.

Brnabiçi do të ushtrojë detyrën e presidentit derisa të zgjidhet presidenti i ri i Serbisë. Sipas Kushtetutës, ajo mund të qëndrojë si ushtruese detyre për maksimumi 90 ditë, ndërsa zgjedhjet presidenciale duhet të mbahen brenda këtij viti — raundi i parë pritet të organizohet deri në fund të dhjetorit.

Vuçiçi deklaroi dje se e dha dorëheqjen sepse dëshiron të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit si qytetar i thjeshtë, duke i hapur rrugë kështu një kapitulli të ri politik në Serbi.

Ceremonia e këtij mëngjesi në Presidencë përmbyll formalisht transferimin e kompetencave në krye të shtetit serb, një ditë pas aktit të paprecedentë të dorëheqjes së Vuçiçit.

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