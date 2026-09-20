Vuçiç: Situata me NIS-in është e komplikuar — i druhem dimrit që po vjen
Aleksandar Vuçiç, president i Serbisë, deklaroi këtë mëngjes se situata rreth Industrisë së Naftës së Serbisë (NIS) është e komplikuar dhe se i druhet dimrit që po vjen. Në emisionin e mëngjesit “Jutro je” të Radios së Beogradit, ai tha se për zgjidhjen afatgjatë për NIS-in “nuk varet nga ne”, duke shtuar se Serbia ka bërë gjithçka që duhej.
Vuçiç tha se rusët dëshirojnë ta ruajnë NIS-in, ndërsa amerikanët dëshirojnë që rusët ta mos e ruajnë; njëkohësisht po shqyrtohet nëse është më mirë ta marrë një vend evropian apo ta marrin ata vetë. Sipas tij, hungarezët kanë punë të mirë në gjithçka, por pyetja është nëse u intereson t’u kundërvihen amerikanëve. Ai shtoi se po bisedon me të gjitha palët — rusët, amerikanët dhe miqtë hungarezë — por situata është shumë e komplikuar.
“Sa i përket gazit, rezervat tona janë plot, 690 milionë metër kubik kemi, sa në Serbi aq edhe në Hungari… Sa i përket naftës, atje problemi është më i madh”, tha Vuçiç. Ai njoftoi se Serbia ndërhyn me 20.000 tonë dizel për të mbajtur furnizimin e plotë të tregut dhe se çmimet do të mbahen sa më të ulëta — për momentin pjesëmarrja në akcizë është 25%, me rezervë për të shkuar deri në 35% nëse do të nevojitet.
Ai theksoi se Serbia nuk mund të ndikojë në çmimin botëror të naftës, por do ta mbajë çmimin sa më të ulët që të jetë e mundur, falë përgatitjes financiare më të mirë se shumë vende të tjera. Serbia më parë importonte kryesisht “naftë irakiane”, por tani është vështirë të sigurohet naftë arabe për shkak të luftimeve në Gjirin Persik dhe Detin e Kuq, ku po ashpërohet konflikti mes Huthive dhe Arabisë Saudite.
Burimi: Danas
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