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Serbia

Vuçiç takohet në Nju Jork me të dërguarën britanike Karen Pirs: dialogu Beograd–Prishtinë dhe rruga evropiane në tryezë

Presidenti serb njoftoi se me përfaqësuesen speciale të Britanisë për Ballkanin Perëndimor biseduan për marrëdhëniet Serbi–Britani, rrugën evropiane të Serbisë dhe çështjet rajonale.

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Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, njoftoi se është takuar në Nju Jork me të dërguarën speciale të Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Karen Pirs, me të cilën bisedoi për marrëdhëniet Beograd–Londër, rrugën evropiane të Serbisë dhe çështjet rajonale.

Vuçiç publikoi në Instagram një foto me Pirs, me të cilën u takua në margjinat e sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, dhe shkroi se Serbia dhe Britania e Madhe kanë interes të ndërsjellë për vendosjen e një dialogu strategjik, si kuadër shtesë për bashkëpunimin në çështjet bilaterale dhe rajonale, sigurinë dhe mbrojtjen, ekonominë, energjinë dhe migracionin.

“Biseduam për potencialin e madh për lidhje më të forta ekonomike, investime të reja britanike dhe realizimin e projekteve të rëndësishme infrastrukturore dhe energjetike”, thuhet në njoftim.

Vuçiç dhe Pirs biseduan gjithashtu për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, dialogun Beograd–Prishtinë dhe tema të tjera me rëndësi për rajonin.

Vuçiç falënderoi Britaninë e Madhe për mbështetjen e rrugës evropiane të Serbisë dhe, siç shton, “shprehu besimin se do të vazhdojmë të forcojmë lidhjet dhe të krijojmë mundësi të reja për bashkëpunim konkret”.

Burimi: nova.rs

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