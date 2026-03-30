☁️
Tiranë 15°C · Vranët 30 March 2026
S&P 500 6,405 ▲0.57%
DOW 45,519 ▲0.78%
NASDAQ 21,036 ▲0.42%
NAFTA 101.68 ▲2.05%
ARI 4,597 ▲1.61%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $67,785 ▲ +1.68% ETH $2,070 ▲ +3.94% XRP $1.3513 ▲ +1.73% SOL $84.3200 ▲ +2.83%
30 Mar 2026
Breaking
PD pagoi 800 mijë dollarë në një vit për t’i hequr Berishës non-gratën Shuhen masat e sigurisë ndaj Ajola Xoxës Të gjithë me sytë nga Ferma VIP, nisin sfidat për konkurrentët, sot mësohet i preferuari i publikut deri tani “E bëjnë për kamerat”, nisin dramat dhe tensionet e para në Ferma VIP, Vanesa shpërthen në lot Rasti Manjani dhe standartet e Strasburgut
Menu
Bota

WSJ: Trump po vlerëson dërgimin e ushtrisë për të marrë uraniumin iranian

· 2 min lexim

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump po shqyrton një mision ushtarak në Iran për të sekuestruar rreth 400 kilogramë uranium të pasuruar shumë, sipas ”Wall Street Journal”.

Gazeta citoi zyrtarë amerikanë të kenë thënë se Trump aktualisht po vlerëson se sa e rrezikshme do të ishte kjo për trupat tokësore të nevojshme për operacionin.

”Trump është përgjithësisht i hapur ndaj idesë”, raportoi gazeta, pasi një operacion i tillë ushtarak mund të ndihmojë në arritjen e qëllimit të tij qendror të deklaruar për të parandaluar Iranin nga prodhimi i një arme bërthamore.

Megjithatë, do të ishte një mision kompleks dhe i rrezikshëm, të cilin forcat e armatosura të SHBA-së ka të ngjarë të duhet ta kryejnë në vend për disa ditë ose më shumë.

Para se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të kryenin sulme ajrore ndaj Iranit në qershor të vitit të kaluar, duke bombarduar tre objekte bërthamore gjatë këtij procesi, vendi zotëronte më shumë se 400 kilogramë uranium me një pastërti prej 60%, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).

Më shumë se 90% kërkohet për ndërtimin e armëve bërthamore.

”Uraniumi shumë i pasuruar ka të ngjarë të jetë i vendosur kryesisht në tunele nëntokësore dhe objekte depozitimi në vendet bërthamore të Isfahanit dhe Natanzit, të dyja të bombarduara nga SHBA-të dhe Izraeli qershorin e kaluar, sipas drejtorit të IAEA-së”, Rafael Grossi.

”Trump i nxiti këshilltarët e tij që të ushtronin presion mbi Iranin që të pranonte të dorëzonte materialin si kusht për përfundimin e luftës”, citoi ”Wall Street Journal” një burim të paidentifikuar.

Trump e bëri të qartë në bisedimet me aleatët se iranianët nuk mund ta mbanin uraniumin.

Ai gjithashtu kishte folur për sekuestrimin e tij me forcë nëse Irani nuk do të binte dakord me këtë.

Për ditë të tëra ka pasur raportime për një ofensivë të mundshme tokësore nga ushtria amerikane në Iran.

Edhe pse Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë, Uashingtoni dhe Teherani ende nuk kanë hyrë në negociata të drejtpërdrejta për t’i dhënë fund konfliktit./  a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

