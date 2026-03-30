WSJ: Trump po vlerëson dërgimin e ushtrisë për të marrë uraniumin iranian
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump po shqyrton një mision ushtarak në Iran për të sekuestruar rreth 400 kilogramë uranium të pasuruar shumë, sipas ”Wall Street Journal”.
Gazeta citoi zyrtarë amerikanë të kenë thënë se Trump aktualisht po vlerëson se sa e rrezikshme do të ishte kjo për trupat tokësore të nevojshme për operacionin.
”Trump është përgjithësisht i hapur ndaj idesë”, raportoi gazeta, pasi një operacion i tillë ushtarak mund të ndihmojë në arritjen e qëllimit të tij qendror të deklaruar për të parandaluar Iranin nga prodhimi i një arme bërthamore.
Megjithatë, do të ishte një mision kompleks dhe i rrezikshëm, të cilin forcat e armatosura të SHBA-së ka të ngjarë të duhet ta kryejnë në vend për disa ditë ose më shumë.
Para se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të kryenin sulme ajrore ndaj Iranit në qershor të vitit të kaluar, duke bombarduar tre objekte bërthamore gjatë këtij procesi, vendi zotëronte më shumë se 400 kilogramë uranium me një pastërti prej 60%, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).
Më shumë se 90% kërkohet për ndërtimin e armëve bërthamore.
”Uraniumi shumë i pasuruar ka të ngjarë të jetë i vendosur kryesisht në tunele nëntokësore dhe objekte depozitimi në vendet bërthamore të Isfahanit dhe Natanzit, të dyja të bombarduara nga SHBA-të dhe Izraeli qershorin e kaluar, sipas drejtorit të IAEA-së”, Rafael Grossi.
”Trump i nxiti këshilltarët e tij që të ushtronin presion mbi Iranin që të pranonte të dorëzonte materialin si kusht për përfundimin e luftës”, citoi ”Wall Street Journal” një burim të paidentifikuar.
Trump e bëri të qartë në bisedimet me aleatët se iranianët nuk mund ta mbanin uraniumin.
Ai gjithashtu kishte folur për sekuestrimin e tij me forcë nëse Irani nuk do të binte dakord me këtë.
Për ditë të tëra ka pasur raportime për një ofensivë të mundshme tokësore nga ushtria amerikane në Iran.
Edhe pse Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë, Uashingtoni dhe Teherani ende nuk kanë hyrë në negociata të drejtpërdrejta për t’i dhënë fund konfliktit./ a.jor.
