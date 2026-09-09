Brewers dhe Cubs 1-1 në nisjen e ndeshjes së 8 shtatorit 2026
Milwaukee Brewers pritën Chicago Cubs më 8 shtator 2026 në një përballje të ngushtë në të cilën të dyja skuadrat kishin shënuar nga një pikë në pjesët e para. Para ndeshjes, Brewers kishin bilanc 89-56, ndërsa Cubs ishin 81-64. Në këtë moment tabela tregon 1-1, me Cubs që kanë tre goditje dhe Brewers dy, pa gabime të regjistruara nga asnjëra skuadër.
Siç raporton Bleacher Report, Chicago mori avantazhin në fillim të ndeshjes, por Milwaukee u rikthye shpejt: Brice Turang realizoi një single që solli në skenë Jackson Chourio dhe barazoi rezultatin në 1-1. Pas këtyre zhvillimeve ndeshja po luhet në pjesën e dytë me ritëm të lartë dhe me pak diferencë në numrin e goditjeve midis skuadrave.
Gjatë raundit të dytë u panë edhe momente kyçe: Pete Crow-Armstrong u largua me një popup në infield drejt Andrew Vaughn, Miguel Amaya u eleminua me strike, ndërsa Tyrone Taylor po ashtu u thirr në strike. Matt Shaw mori një ecje në bazë, ndërsa në anën tjetër William Contreras u eleminua me strike në rreshtimin e buntëve të parë. Deri tani dy ndeshjet kanë qenë konkurruese dhe dominimi i pitching-ut po luan rol vendimtar.
Për zhvillime të mëtejshme dhe përmbledhje pas ndeshjes, ndiqni raportimet e Bleacher Report, ku do të pasqyrohen statet dhe analiza më të detajuara të këtij takimi.
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