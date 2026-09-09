🌤️
Tiranë 20°C · Kryesisht kthjellët 09 September 2026
S&P 500 7,674 ▼0.58%
DOW 52,786 ▼1.18%
NASDAQ 26,421 ▼0.32%
NAFTA 94.57 ▲1.66%
ARI 4,391 ▼1.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $78,773 ▼ -0.62% ETH $2,496 ▲ +0.17% XRP $1.4206 ▲ +1.47% SOL $103.7900 ▼ -0.19%
S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 94.57 ▲1.66 % ARI 4,391 ▼1.09 % S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 94.57 ▲1.66 % ARI 4,391 ▼1.09 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
09 Sep 2026
Breaking
Raporti i ri i ITIF: Pesë qarqet e fundit në indeksin ndërkombëtar të konkurrueshmërisë janë të gjitha në Shqipëri BALFIN çon markën franceze KIABI nga Shqipëria në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë SPAR Albania blen 22 pika të Eco Market dhe KMY, forcon ndjeshëm pozicionin në tregun shqiptar Shqipëria vendos në fuqi kontrollin e detyrueshëm të investimeve të huaja në sektorët strategjikë Athinë, policia heton nëse një i burgosur shqiptar urdhëroi nga qelia dy sulme me granata ndaj kafeneve
Menu
MLB

Brewers dhe Cubs 1-1 në nisjen e ndeshjes së 8 shtatorit 2026

· 2 min lexim

Milwaukee Brewers pritën Chicago Cubs më 8 shtator 2026 në një përballje të ngushtë në të cilën të dyja skuadrat kishin shënuar nga një pikë në pjesët e para. Para ndeshjes, Brewers kishin bilanc 89-56, ndërsa Cubs ishin 81-64. Në këtë moment tabela tregon 1-1, me Cubs që kanë tre goditje dhe Brewers dy, pa gabime të regjistruara nga asnjëra skuadër.

Siç raporton Bleacher Report, Chicago mori avantazhin në fillim të ndeshjes, por Milwaukee u rikthye shpejt: Brice Turang realizoi një single që solli në skenë Jackson Chourio dhe barazoi rezultatin në 1-1. Pas këtyre zhvillimeve ndeshja po luhet në pjesën e dytë me ritëm të lartë dhe me pak diferencë në numrin e goditjeve midis skuadrave.

Gjatë raundit të dytë u panë edhe momente kyçe: Pete Crow-Armstrong u largua me një popup në infield drejt Andrew Vaughn, Miguel Amaya u eleminua me strike, ndërsa Tyrone Taylor po ashtu u thirr në strike. Matt Shaw mori një ecje në bazë, ndërsa në anën tjetër William Contreras u eleminua me strike në rreshtimin e buntëve të parë. Deri tani dy ndeshjet kanë qenë konkurruese dhe dominimi i pitching-ut po luan rol vendimtar.

Për zhvillime të mëtejshme dhe përmbledhje pas ndeshjes, ndiqni raportimet e Bleacher Report, ku do të pasqyrohen statet dhe analiza më të detajuara të këtij takimi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu