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NHL

Brady Tkachuk: Të kërkojmë Kupën së bashku me vëllanë te Panthers

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Brady dhe Matthew Tkachuk po kalojnë kohën së bashku në Florida, duke ndarë përditshmërinë dhe privilegjin e të luajturit në të njëjtin skuadër. Ata shpesh shkojnë bashkë me golf cart në qendrën moderne stërvitore të Florida Panthers në Fort Lauderdale, ndërsa familjet e tyre po krijojnë lidhje të reja në komunitetin e skuadrës.

Siç raporton nhl, Brady shprehu entuziazmin e tij në turneun mediatik të lojtarëve të NHL/NHLPA, duke theksuar se është i motivuar për aspektet sportive të bashkimit me vëllanë dhe me grupin e lojtarëve. Trajnimi zyrtar nis më 17 shtator, ndërsa kampionati hapet më 29 shtator me ndeshjen në shtëpi të kampionëve të Stanley Cup, Carolina Hurricanes. Brady u trade-ua nga Ottawa Senators më 21 qershor dhe vjen te Panthers për t’u bërë pjesë e një skuadre të thellë, të aftë dhe shumë konkurruese, me synimin për të luftuar sërish për Kupën.

Pas tetë sezoneve me Ottawa Senators, ku kaloi pesë vitet e fundit si kapiten, Brady la pas një karrierë të spikatur: 463 pikë (213 gola, 250 asistime) në 572 ndeshje, duke qenë lojtari më i shënuar gjatë qëndrimit të tij atje dhe duke ndihmuar skuadrën të arrijë plej-ofin dy sezonet e fundit. Ai pranon se takimet e para kundër ish-skuadrës do të jenë emocionalisht të ngarkuara — ndeshja e parashikuar për vizitën e tij të parë në Ottawa është më 21 tetor — dhe vlerëson ndjeshmërisht përkrahjen e tifozërisë që e ndoqi atje.

Brady dhe Matthew kanë luajtur më parë së bashku për SHBA-në në turne si 4 Nations Face-Off dhe në Lojërat Olimpike të Milanos 2026, ku ndihmuan siguruar medaljen e artë për kombëtaren amerikane në hokej. Tani do të jenë bashkë në një ekip NHL, një ndryshim që Brady e përshkruan si realizim ëndrrash. Ai ka blerë një shtëpi afër vëllait, në një lagje me disa shokë skuadre, dhe përmend ambientin familjar dhe mundësitë për të rritur fëmijët pranë njëri-tjetrit si një nga përfitimet e mëdha të transferimit.

Sipas nhl, atmosfera brenda klubit tregon një përkushtim të qartë për t’u rikthyer në nivelet e larta: pas një sezoni të vështirë nga lëndimet dhe lodhja, Panthers synojnë që të jenë sërish pretendentë seriozë për Stanley Cup, dhe Brady shfaqet i gatshëm të japë kontributin e tij për këtë qëllim.

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