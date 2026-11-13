Yankees bisedojnë me Rangers për Seagerin dhe pyesin për Arraez, Lowe e Kelly, por mund ta luajnë ngadalë para bllokimit
Sipas një shkrimi të Darragh McDonald në MLB Trade Rumors, që citon Jon Heymanin e New York Post, Yankees kanë folur me Texas Rangers për shortstopin Corey Seager dhe kanë kontrolluar tre agjentë të lirë — Luis Arraez, Brandon Lowe dhe Carson Kelly. Heyman e paraqet si të mundshme që Yankees ta luajnë ngadalë tregun para bllokimit të 1 dhjetorit, ndërsa menaxheri i përgjithshëm Brian Cashman e ka hedhur poshtë këtë kornizë, duke e përshkruar qasjen e tij si «business as usual».
Pritja e mundshme lidhet edhe me pronarin Hal Steinbrenner, një mbështetës i madh i tavanit të pagave, i cili disa vite më parë i përshkroi shpenzimet e Yankees si «të paqëndrueshme». Numri i Yankees për taksën e balancës konkurruese (CBT) ishte 342 milionë dollarë në vitin 2026 dhe parashikohet të jetë 282 milionë dollarë vitin tjetër, para lëvizjeve të rëndësishme, ndërsa MLB ka propozuar një tavan prej 258,2 milionë dollarësh që nis në vitin 2028 — një shifër e përafërt.
Një shkëmbim për Seagerin do të ishte i ndërlikuar. Ai ka mbrojtje të plotë nga shkëmbimi si lojtar 10-and-5, i kanë mbetur pesë vite kontratë me nga 31 milionë dollarë në vit, gjithsej 155 milionë dollarë, dhe mbush 33 vjeç në prill. Ai është i prirë ndaj dëmtimeve: vetëm një herë ka luajtur më shumë se 123 ndeshje në pesë sezonet e fundit, ndërsa këtë vit luajti 102 ndeshje, me probleme në pjesën e poshtme të shpinës, një tronditje dhe një operacion pas sezonit për të hequr një copë kocke nga bërryli i djathtë. Megjithatë, ai mbetet produktiv: 20 home run, .227/.312/.424, 106 wRC+ dhe 2,1 fWAR, me nota kryesisht pozitive në mbrojtje si shortstop.
Lowe dhe Arraez kanë profile shumë të ndryshme. Lowe mori një ofertë kualifikuese nga Pirates, kështu që nënshkrimi i tij kushton zgjedhje drafti dhe hapësirë në fondin ndërkombëtar të bonuseve; ai goditi 35 home run këtë vit, hera e tretë mbi 30, notat e tij në mbrojtje u përmirësuan ndjeshëm në sezonin e parë larg Rays, dhe ai regjistroi 4,9 WAR sipas FanGraphs, ndërsa MLBTR parashikoi një kontratë trevjeçare prej 69 milionë dollarësh. Arraez, nga ana tjetër, ka pak fuqi, por është kontakthitësi më i mirë në bejsboll: 6 home run me një mesatare goditjeje .310 këtë vit, mbrojtja e tij në bazën e dytë u përmirësua ndjeshëm, ai regjistroi 4,1 fWAR, dhe MLBTR parashikoi tre vite për 48 milionë dollarë.
Nevoja në infield është e qartë. Jazz Chisholm Jr. bëhet agjent i lirë, duke e hapur bazën e dytë në Bronx, ndërsa opsionet e brendshme janë Anthony Volpe dhe Jose Caballero; shortstop-i teorikisht mbulohet nga George Lombard Jr., i cili ka luajtur 42 ndeshje në ligën e madhe. Në bazën e tretë, Ryan McMahon goditi .213/.279/.357 (78 wRC+) këtë vit, i detyrohen 16 milionë dollarë vitin tjetër, dhe Cashman tha këtë javë se është «open minded» për një plan të ri në atë pozicion.
Kelly i përshtatet një nevoje tjetër: Yankees kanë kërkuar prej kohësh një catcher djathtas për ta çiftuar me catcher-in kryesor majtas, Austin Wells; Kelly, me Cubs në dy vitet e fundit, goditi .254/.335/.402 (109 wRC+), dhe kundër majtasve .284/.363/.478 (136 wRC+), ndërsa MLBTR parashikoi dy vite për 20 milionë dollarë. Në bullpen, Yankees humbën David Bednar, Paul Blackburn dhe Tim Hill si agjentë të lirë; ata kanë interes ta kthejnë Hillin dhe ish-lojtarin e tyre Jonathan Loaisiga, sipas Heymanit — të dy janë specialistë të topave në tokë, me Hill që regjistroi ERA 4,60 në vitin 2026 dhe Loaisiga 2,42.
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