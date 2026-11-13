Bizhuteria e familjes së fundit perandorake ruse shitet për 4.9 milionë dollarë, safiri 198-karatësh fsheh një histori mbi 120-vjeçare
Një bizhuteri e rrallë që dikur i përkiste familjes perandorake Romanov, sundimtarëve të fundit të Rusisë cariste, është shitur për 4.9 milionë dollarë në një ankand në Gjenevë, duke tejkaluar ndjeshëm pritshmëritë e organizatorëve. Bëhet fjalë për një byzylyk të mbuluar me diamantë, në qendër të të cilit ndodhet një safir gjigant prej 197.80 karatësh, që dikur ishte pjesë e thesareve të oborrit perandorak rus.
Ankandi u organizua nga shtëpia prestigjioze Sotheby’s, ndërsa çmimi përfundimtar arriti në më shumë se 4.1 milionë franga zvicerane, ekuivalente me rreth 4.9 milionë dollarë.
Fillimisht, ekspertët kishin parashikuar se bizhuteria do të shitej për një shumë nga 850 mijë deri në 1.7 milionë franga zvicerane. Megjithatë, interesi i koleksionistëve bëri që çmimi të rritej ndjeshëm, duke e kthyer atë në një nga shitjet më të spikatura të ankandit.
Blerësi është një koleksionist privat, identiteti i të cilit nuk është bërë publik.
Në qendër të byzylykut ndodhet një safir blu i rrallë, me formë katrore dhe cepa të rrumbullakosur, që mendohet se e ka origjinën nga rajoni i Azisë Jugore, në territoret që dikur kontrolloheshin nga Perandoria Mogule.
Sipas Sotheby’s, guri i çmuar hyri në koleksionin e bizhuterive perandorake ruse gjatë shekullit XIX dhe konsiderohet një nga safirët më të rëndësishëm që kanë mbijetuar nga thesaret e familjes Romanov.
Historia e tij lidhet veçanërisht me perandoreshën Maria Feodorovna, nënën e carit të fundit rus, Nikolla II.
Ajo e mbajti safirin gjatë një balloje madhështore të organizuar në Pallatin e Dimrit në Shën Petersburg në vitin 1903, një nga festimet më të famshme të aristokracisë ruse.
Balloja e vitit 1903 është konsideruar nga historianët si një nga shfaqjet e fundit madhështore të Perandorisë Ruse, përpara trazirave politike dhe revolucionit që do të rrëzonte dinastinë Romanov.
Në atë mbrëmje, pjesëtarët e familjes perandorake dhe aristokratët rusë u shfaqën me kostume historike, bizhuteri të rralla dhe veshje të punuara posaçërisht për ceremoninë. Fotografitë e realizuara gjatë festës mbeten ndër dokumentet më të njohura të jetës luksoze të oborrit carist.
Por vetëm pak vite më vonë, kjo botë do të shembej.
Revolucioni rus i vitit 1917 i dha fund sundimit të Romanovëve, ndërsa cari Nikolla II dhe familja e tij u vranë në vitin 1918.
Pas revolucionit, një pjesë e madhe e thesareve perandorake u konfiskuan nga autoritetet sovjetike. Bizhuteritë, gurët e çmuar dhe objektet luksoze u inventarizuan dhe shumë prej tyre u shitën më pas për të siguruar të ardhura për shtetin.
Safiri që dikur kishte zbukuruar perandoreshën Maria Feodorovna u regjistrua në inventarët e pasurisë perandorake dhe më vonë përfundoi në tregun ndërkombëtar të bizhuterive.
Sot, guri është vendosur në një byzylyk gjeometrik me diamantë të shtëpisë së famshme Cartier, duke bashkuar historinë e aristokracisë ruse me mjeshtërinë e një prej emrave më prestigjiozë të bizhuterive franceze.
Për ekspertët, vlera e tij nuk qëndron vetëm te madhësia dhe cilësia e safirit, por edhe te historia e jashtëzakonshme që e shoqëron.
Nga sallonet e Pallatit të Dimrit, te rrëzimi i një perandorie dhe shitjet e thesareve nga autoritetet sovjetike, bizhuteria ka kaluar nëpër disa prej kapitujve më dramatikë të historisë europiane.
Shitja në Gjenevë tregon se objektet që lidhen me familjet mbretërore vazhdojnë të tërheqin interes të madh nga koleksionistët ndërkombëtarë, të cilët janë të gatshëm të paguajnë miliona për një pjesë të historisë.
Ndërsa identiteti i pronarit të ri mbetet sekret, safiri i Romanovëve ka nisur një kapitull tjetër të historisë së tij, më shumë se një shekull pas ballos ku shkëlqeu në oborrin e fundit perandorak rus.
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