«Your Name Means Dream»: drama e re e José Rivera-s për inteligjencën artificiale ngjitet sonte në skenë në Nju Jork
Shkrimtari i nominuar për Oscar për «The Motorcycle Diaries» vjen me një vepër të re për njerzillëkun dhe shpirtin; lexim skenik nga PM Theater sonte në Laurie Beechman Theatre
Nju Jork — Drama e re “Your Name Means Dream” e shkrimtarit të njohur José Rivera ngjitet sonte në skenë në Nju Jork, në një lexim skenik të prezantuar nga PM Theater në Laurie Beechman Theatre, me fillim në orën 18:00.
Vepra, e shkruar dhe drejtuar nga vetë Rivera, vendoset në një të ardhme jo shumë të largët: një burrë i moshuar dhe i izoluar me emrin Álom jeton vetëm në apartamentin e tij të rrëmujshëm në Nju Jork, duke ëndërruar thjeshtësinë e së kaluarës analoge. Kur djali i tij i dërgon një kujdestare të re sensacionale me emrin Stacy, Álom zbulon se shoqëruesja e tij nuk është krejtësisht njerëzore — por po bëhet.
“A mund të ndërtojë Álom një bijë? A mund të ndërtojë Stacy një shpirt?” — këto janë pyetjet qendrore të dramës, që eksploron se çfarë do të thotë të jesh njeri, të krijosh familje dhe të zbulosh një shpirt, në një përzierje gëzimi, të qeshure dhe valleje.
Rivera, i nominuar për Academy Award për skenarin e “The Motorcycle Diaries” dhe fitues i çmimit Obie për “Marisol”, “References to Salvador Dalí Make Me Hot” dhe “Cloud Tectonics”, është ndër zërat më origjinalë të teatrit amerikan. Roli i Stacy-s është shkruar posaçërisht për aktoren Sara Koviak, e nominuar për çmimet Helen Hayes dhe Connecticut Critics Circle, ndërsa Álom interpretohet nga James B. Kennedy, me Xander Jackson që lexon udhëzimet skenike.
Leximi skenik prodhohet nga Paper Rain Productions, Inc., De La Flor Company dhe Lively Lady Studios, dhe shënon një nga momentet e para publike të kësaj vepre të re.
Burimi: BroadwayWorld
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