☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 90.54 ▼1.98%
ARI 4,352 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,081 ▲ +1.71% ETH $2,746 ▲ +0.88% XRP $1.5346 ▲ +2.64% SOL $117.2800 ▲ +0.7%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 90.54 ▼1.98 % ARI 4,352 ▼0.74 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 90.54 ▼1.98 % ARI 4,352 ▼0.74 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Avokati britanik për dënimet në Hagë: Shumë zhgënjyese, Apeli mund të rrëzojë aktgjykimet 27-vjet nga rënia e Fehmi dhe Xhevë Lladrovcit, Haxhiu: Emrat e tyre janë pjesë e pandashme e historisë sonë të lavdishme Kurti takon Erdoganin në Nju-Jork: Diskutojnë për vendimin e Hagës dhe pozitën e shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë Horoskopi ditor për nesër, e Mërkurë 23 Shtator 2026 SHBA – Trump planifikon të takohet me liderët e vendeve të Gjirit në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së
Menu
Teater

«Your Name Means Dream»: drama e re e José Rivera-s për inteligjencën artificiale ngjitet sonte në skenë në Nju Jork

Shkrimtari i nominuar për Oscar për «The Motorcycle Diaries» vjen me një vepër të re për njerzillëkun dhe shpirtin; lexim skenik nga PM Theater sonte në Laurie Beechman Theatre

· 2 min lexim

Nju Jork — Drama e re “Your Name Means Dream” e shkrimtarit të njohur José Rivera ngjitet sonte në skenë në Nju Jork, në një lexim skenik të prezantuar nga PM Theater në Laurie Beechman Theatre, me fillim në orën 18:00.

Vepra, e shkruar dhe drejtuar nga vetë Rivera, vendoset në një të ardhme jo shumë të largët: një burrë i moshuar dhe i izoluar me emrin Álom jeton vetëm në apartamentin e tij të rrëmujshëm në Nju Jork, duke ëndërruar thjeshtësinë e së kaluarës analoge. Kur djali i tij i dërgon një kujdestare të re sensacionale me emrin Stacy, Álom zbulon se shoqëruesja e tij nuk është krejtësisht njerëzore — por po bëhet.

“A mund të ndërtojë Álom një bijë? A mund të ndërtojë Stacy një shpirt?” — këto janë pyetjet qendrore të dramës, që eksploron se çfarë do të thotë të jesh njeri, të krijosh familje dhe të zbulosh një shpirt, në një përzierje gëzimi, të qeshure dhe valleje.

Rivera, i nominuar për Academy Award për skenarin e “The Motorcycle Diaries” dhe fitues i çmimit Obie për “Marisol”, “References to Salvador Dalí Make Me Hot” dhe “Cloud Tectonics”, është ndër zërat më origjinalë të teatrit amerikan. Roli i Stacy-s është shkruar posaçërisht për aktoren Sara Koviak, e nominuar për çmimet Helen Hayes dhe Connecticut Critics Circle, ndërsa Álom interpretohet nga James B. Kennedy, me Xander Jackson që lexon udhëzimet skenike.

Leximi skenik prodhohet nga Paper Rain Productions, Inc., De La Flor Company dhe Lively Lady Studios, dhe shënon një nga momentet e para publike të kësaj vepre të re.

Burimi: BroadwayWorld

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu