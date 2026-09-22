Gina Torres ngjitet në Broadway: ylli i «Suits»-it në rolin kryesor të «Buena Vista Social Club»
Aktorja e njohur nga «Firefly» dhe «Suits» do të interpretojë Omara Portuondo nga 13 tetori deri më 29 nëntor në muzikalin fitues të çmimeve Tony dhe Grammy; me të bashkohet edhe baseball-ylli José Iglesias, i cili zgjat qëndrimin në Broadway deri më 15 nëntor.
Muzikali «Buena Vista Social Club» në Broadway po përjeton një vjeshtë yjore. Muzikali fitues i çmimeve Tony dhe Grammy, që luan në Schoenfeld Theatre në West 45th Street, njoftoi se aktorja Gina Torres do t’i bashkohet kompanisë në rolin kryesor të Omara Portuondo-s, nga e marta, 13 tetor, deri të dielën, 29 nëntor 2026.
Torres njihet nga publiku televiziv për rolet ikonike në «Suits», «Firefly» dhe «911: Lone Star», dhe debutimi i saj në Broadway në rolin e këngëtares legjendare kubane pritet të jetë një nga ngjarjet më të ndjekura të sezonit. Me prezencën e saj skenike dhe vokalet e forta, ajo i bashkohet një kastë që tashmë ka korrur lëvdata kritike.
Nuk është e vetmja prurje e vjeshtës. Ish-ylli i New York Mets, José “Candelita” Iglesias — lojtari i parë latino i Major League Baseball që debutoi ndonjëherë në Broadway — e zgjati qëndrimin e tij me edhe gjashtë javë, deri më 15 nëntor 2026. Iglesias luan rolin e Narrator-it, dhe kolumnisti i «New York Post», Matt Levy, e përshëndeti performancën e tij me fjalët: “José Iglesias është një yll në «Buena Vista Social Club» të Broadway-t.”
Po ashtu, Tanairi Sade Vazquez — e njohur nga «The Great Gatsby», «Hamilton» dhe «West Side Story» — do të marrë rolin e “Young Haydee” nga 27 tetori deri më 15 nëntor. Vazquez është një avokate e njohur për përfaqësimin latin në teatër, film dhe televizion.
I inspiruar nga ngjarjet e vërteta dhe albumi legjendar kuban i vitit 1997, muzikali rrëfen historinë e muzikantëve legjendarë kubanë, zëri i të cilëve magjepsi botën. Që nga hapja, shfaqja ka marrë pesë çmime Tony, mes tyre koreografinë më të mirë për Patricia Delgado dhe Justin Peck, orkestrimet më të mira për Marco Paguia dhe një çmim special Tony për bandën e jashtëzakonshme të shfaqjes. Albumi origjinal i Broadway-t fitoi Grammy-n 2026 për Best Musical Theater Album, ndërsa «Variety» e quajti “shfaqjen më dehëse dhe më të rrëmbyeshme në Broadway”.
Biletat për «Buena Vista Social Club» janë në shitje përmes Telecharge, në telefonin 212-239-6200 ose në box office-in e Schoenfeld Theatre në West 45th Street në New York. Me këtë skuadër yjore, biletat për sezonin e kufizuar të vjeshtës priten të shiten shpejt.
Burimi: Parade (https://parade.com/news/mlb-stars-join-a-hit-broadway-musical)
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